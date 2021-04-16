Працювали під час локдауну, навіть не ховаючись. У Києві закрили два ресторани (відео)

На порушників карантину чекає штраф від 34 тис. грн до 170 тис. грн

15 квітня у нічний час у Києві співробітники Головного управління Держпродспоживслужби спільно з Департаментом муніципальної безпеки КМДА та поліцією здійнсили контроль за дотриманням закладами карантинних заходів.

Було перевірено 32 заклади. Виявили та закрили два ресторани, які працювали з порушенням карантинних обмежень. Мова йде про два ресторани «Хлібний» на вулиці Льва Толстого, 11/61 та на вулиці Богдана Хмельницького, 32. Про це повідомляє пресслужба ГУ Держпродспоживслужби в Києві.

На оприлюдненому відео видно, що працює літній майданчик ресторану, хоча наразі закладам харчування дозволено роботу виключно навинос і доставку.

На підставі виявлених порушень на керівників закладів складено протоколи за ст. 44-3 КУпАП. Санкція статті передбачає штраф для громадян від 17 до 34 тис. грн, а на заклад чекає штраф від 34 до 170 тис. грн.

Раніше у Києві правоохоронці припинили роботу ресторану, який працював за зачиненими дверима.

Нагадаємо, що 19 березня Київ опинився в «червоній» карантинній зоні. У місті запровадили майже всі обмеження, які вимагає цей рівень епідеміологічної небезпеки, але тоді громадський транспорт, школи й дитячі сади все ще працювали.

З 5 квітня в Києві посилили локдаун. Для проїзду в громадському транспорті тепер потрібні спецперепустки. Також закрилися дитячі садки, а всі школярі перейшли на дистанційне навчання. До цього в столиці вже не працювали ТРЦ, кафе і ресторани не приймали відвідувачів.

В умовах карантинних обмежень кафе та ресторани працюють виключно навинос та доставку.

14 квітня комісія з надзвичайних ситуацій Києва ухвалила рішення продовжити посилені карантинні обмеження у столиці до 30 квітня.

Із 15 квітня столична влада дозволила розпочати монтаж літніх майданчиків біля закладів харчування. Але працювати відкриті «зали» зможуть лише після повного зняття карантинних обмежень.