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    Працювали під час локдауну, навіть не ховаючись. У Києві закрили два ресторани (відео)

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    Закрито два заклади мережі &laquo;Хлібний&raquo; - Працювали під час локдауну, навіть не ховаючись. У Києві закрили два ресторани (відео)

    Закрито два заклади мережі «Хлібний»

    Фото з відкритих джерел

    На порушників карантину чекає штраф від 34 тис. грн до 170 тис. грн

    15 квітня у нічний час у Києві співробітники Головного управління Держпродспоживслужби спільно з Департаментом муніципальної безпеки КМДА та поліцією здійнсили контроль за дотриманням закладами карантинних заходів.

    Було перевірено 32 заклади. Виявили та закрили два ресторани, які працювали з порушенням карантинних обмежень. Мова йде про два ресторани «Хлібний» на вулиці Льва Толстого, 11/61 та на вулиці Богдана Хмельницького, 32. Про це повідомляє пресслужба ГУ Держпродспоживслужби в Києві.

    На оприлюдненому відео видно, що працює літній майданчик ресторану, хоча наразі закладам харчування дозволено роботу виключно навинос і доставку.

    На підставі виявлених порушень на керівників закладів складено протоколи за ст. 44-3 КУпАП. Санкція статті передбачає штраф для громадян від 17 до 34 тис. грн, а на заклад чекає штраф від 34 до 170 тис. грн.

    Раніше у Києві правоохоронці припинили роботу ресторану, який працював за зачиненими дверима.

    Нагадаємо, що 19 березня Київ опинився в «червоній» карантинній зоні. У місті запровадили майже всі обмеження, які вимагає цей рівень епідеміологічної небезпеки, але тоді громадський транспорт, школи й дитячі сади все ще працювали.

    З 5 квітня в Києві посилили локдаун. Для проїзду в громадському транспорті тепер потрібні спецперепустки. Також закрилися дитячі садки, а всі школярі перейшли на дистанційне навчання. До цього в столиці вже не працювали ТРЦ, кафе і ресторани не приймали відвідувачів.

    В умовах карантинних обмежень кафе та ресторани працюють виключно навинос та доставку.

    14 квітня комісія з надзвичайних ситуацій Києва ухвалила рішення продовжити посилені карантинні обмеження у столиці до 30 квітня.

    Із 15 квітня столична влада дозволила розпочати монтаж літніх майданчиків біля закладів харчування. Але працювати відкриті «зали» зможуть лише після повного зняття карантинних обмежень.

    Теги: Київ штраф ресторан КМДА карантин коронавірус
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