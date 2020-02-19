Правоохоронці стягнули в центр Києва додаткові сили



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Акції протесту під Офісом президента Фото: Главком

У центрі столиці відбуваються декілька масових акцій

Столичні поліцейські спільно з військовослужбовцями Національної гвардії України заступили на посилене чергування для забезпечення мирного проведення запланованих акцій та з метою недопущення порушень громадського порядку.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

«Сьогодні у центральній частині Києва анонсовано проведення декількох масових акцій, зокрема, під адміністративними будівлями органів державної влади. Задля забезпечення публічної безпеки і порядку працівники структурних підрозділів столичної поліції, військовослужбовці Національної гвардії України, співробітники ДСНС, кінологи, вибухотехніки та поліція діалогу заступили на чергування у посиленому режимі», - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці звертаються до організаторів та учасників заходів дотримуватися норм чинного законодавства, не порушувати громадський порядок та сприяти поліцейським у виконання ними службових обов’язків.

Як повідомляв «Главком», сьогодні під Офісом президента проходять дві акції протесту. Правоохоронці перевіряють усіх учасників акцій, пропускаючи їх через металошукачі.

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