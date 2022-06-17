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    Кримінал

    Київський суд береться за російського ґвалтівника

    Російський солдат вбив цивільного мешканця Київської області, а потім&nbsp;зґвалтував його дружину - Київський суд береться за російського ґвалтівника
    Російський солдат вбив цивільного мешканця Київської області, а потім зґвалтував його дружину
    фото з Facebook Венедіктової

    На лаві обвинувачених 32-річний військовослужбовець Михайло Романов

    Солом’янський районний суд Києва викликає у підготовче судове засідання військовослужбовця 239-го полку 90-ї гвардійської танкової Вітебско-Новгородскої дивізії РФ Михайла Романова. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на повідомлення головуючої судді Ганни Сергієнко, яке вийшло в «Урядовому кур’єрі» від 17 червня.

    За матеріалами справи 32-річний російський солдат обвинувачується у порушенні законів та звичаїв війни, а також у жорстокому поводженні з цивільним населенням (ч.1 ст.438, ч.2 ст.438 Кримінального кодексу). Під час окупації села Богданівка Броварського району Київської області Романов застрелив беззбройного цивільного. Це сталося 9 березня 2022 року. Українця було вбито на очах дружини.

    Скріншот з газети «Урядовий кур’єр»

    Скріншот з газети «Урядовий кур’єр»

    Після цього Романов і ще один російський військовий змусили дружину вбитого чоловіка роздягтися та зґвалтували її по черзі. Приблизно через годину солдати повернулися і знову зґвалтували жінку. А через 40 хвилин повернулися втретє у стані алкогольного сп’яніння і ще раз поглумилися над жінкою.

    Генеральний прокурор Ірина Венедіктова зауважила, що попри те, що обвинувачений наразі не в руках правоохоронців, він не уникне справедливого суду і відповідальності перед законом.

    Російському ґвалтівнику загрожує в Україні довічне позбавлення волі. Перше судове засідання відбудеться 23 червня 2022 року о 14:30 у Солом’янському районному суді Києва.

    Нагадаємо, що в Україні триває 114-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

    Як повідомляв «Главком», 23 травня в Україні було винесено перший вирок воєнному злочинцю з Росії. Це – командир відділення військової частини 32010 четвертої танкової Кантемирівської дивізії сержанта російської армії Вадим Шишимарін, якого визнано винним у порушенні законів та звичаїв війни (ч.2 ст. 438 Кримінального кодексу). Солом’янський районний суд Києва засудив злочинця до довічного позбавлення волі.

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    Теги: росія окупанти війна вбивство Україна зґвалтування окупація #stoprussia
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    Київський суд береться за російського ґвалтівника