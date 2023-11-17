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Правоохоронці проводять обшуки в столичному благодійному фонді, який підозрюється у шахрайстві

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Правоохоронці проводять обшуки в столичному благодійному фонді, який підозрюється у шахрайстві
За даними правоохоронців, у межах розпочатого кримінального провадження перевіряється: законність діяльності благодійного фонду
фото: Київська міська прокуратура

На даний час допитуються особи, які мають відношення до вказаного благодійного фонду

Сьогодні, 17 листопада, в одному зі столичних благодійних фондів проходять обшуки. Представники благодійної організації підозрюються у шахрайстві. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

«Оболонська окружна прокуратура міста Києва здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом можливих шахрайських дій з боку представників благодійної організації щодо збору коштів на потреби українських військових», – йдеться у повідомленні.

За даними правоохоронців, у межах розпочатого кримінального провадження перевіряється:

  • законність діяльності благодійного фонду,
  • правомірність збору її представниками коштів,
  • їх обліку та цільового використання.

До того ж прокуратура повідомила, що на даний час допитуються особи, які мають відношення до вказаного благодійного фонду, та вживаються заходи щодо вилучення документації про його діяльність.

Раніше повідомлялося, що столична поліція відкрила справу проти волонтерського фонду, який підозрюється у шахрайстві.  Активісти та Telegram-канали опублікували відео конфлікту із так званими волонтерами фонду «Врятуй рідну країну» біля станції метро «Героїв Дніпра». Відомо, що представники нібито благодійного фонду збирали гроші готівкою у столиці.

Теги: прокуратура гроші активісти поліція шахрайство волонтер

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