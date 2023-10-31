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Суддя, який кинув за ґрати Стерненка, попросився у відставку

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Суддя, який кинув за ґрати Стерненка, попросився у відставку
Попревич ще до війни був добре відомий тим, що встановив біля воріт власного особняка бюсти Леніна і Сталіна
фото з відкритих джерел

Віктор Попревич відомий тим, що у лютому 2021 року визнав винним активіста Сергія Стерненка у викраденні людини

Вища рада правосуддя сьогодні, 31 жовтня, вирішила звільнити трьох суддів у зв’язку з поданням заяв про відставку. Зокрема, одним із них став Віктор Попревич із Донецька, який судив активіста, блогера та громадського діяча, екслідера Одеської облорганізації «Правого сектора» Сергія Стерненка. Про це йдеться на сайті ВРП.

Віктор Попревич відомий тим, що у лютому 2021 року визнав винним активіста Сергія Стерненка у викраденні людини. Активіста засудили на сім років позбавлення волі. Також суд конфіскував половину його майна.

До слова, Попревич ще до війни був добре відомий на все місто тим, що встановив біля воріт власного особняка бюсти Леніна і Сталіна.

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Нагадаємо, у  2018 році на активіста тричі скоювали замахи. 24 травня 2018 року двоє невідомих напали на Стерненка біля дому і завдали йому декілька ударів ножем. Внаслідок замаху він отримав струс мозку, рвану рану руки та декілька гематом.

Один з імовірних нападників, Іван Кузнецов, помер унаслідок застосування активістом самооборони. Другий – Олександр Ісайкул – був поранений і пізніше затриманий. Третій імовірний учасник нападу, Олександр Подобєдов, був допитаний поліцією.  

11 червня 2020 року Стерненку вручили повідомлення про підозру в умисному вбивстві та незаконному носінні холодної зброї (ч. 1 ст. 115 та ч. 2 ст. 263 Кримінального кодексу України). Служба безпеки сумнівалась у версії активіста щодо самооборони. Однак 10 лютого 2022 року Верховний суд скасував вирок Сергію Стерненку в частині незаконного поводження зі зброєю.

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Теги: Сергій Стерненко суд активісти Вища рада правосуддя

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