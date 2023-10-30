У Німеччині заарештовано депутата від ультраправової партії: сусіди скаржилися на крики «зіг хайль!»

Прокуратура веде розслідування щодо кількох членів організації «Празька Тевтонія» за розпалювання ненависті та використання символіки антиконституційних організацій

У Німеччині поліція заарештувала депутата Даніеля Галембу від ультраправої «Альтернативи для Німеччини» (АдН). Його було обрано до земельного парламенту Баварії. Про це пише видання Bild.

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22-річний Даніель Галемба був обраний до земельного парламенту Баварії за списком АдН у Нижній Франконії, проте він перебував у розшуку за ордером.

Зазначається, що судячи з усього, депутат сам з'явився з повинною. Це сталося у Фрайбурзі, де знаходиться його адвокат.

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До земельного парламенту Галебму обрали 8 жовтня 2023 року. Прокуратура Вюрцбурга вже проводила проти нього розслідування, а у вересні відбувся обшук у будинку Галемби.

Видання пише, що прокуратура веде розслідування щодо кількох членів організації «Празька Тевтонія» за розпалювання ненависті та використання символіки антиконституційних організацій.

Адвокат Галемби Дубравко Мандич нещодавно заявив, що «всі звинувачення проти членів «Празької Тевтонії» не відповідають дійсності».

Минулої п'ятниці стало відомо, що на Галембу видано ордер на арешт, відтоді він переховувався. Однак після обрання до земельного парламенту він мав з’явитися на першу сесію, призначену на 15:00 понеділка. Суд нібито мав ухвалити рішення про те, що президія земельного парламенту не повинна схвалювати арешт Галемби в парламенті землі.

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Депутат Баварського земельного парламенту має імунітет від кримінального переслідування з першої сесії, однак у випадку з Галембою це правило не діє. Провадження, які було розпочато до початку сесії, не повинні розглядатися парламентом землі, і це випливає з повідомлення Міністерства юстиції Баварії 2019 року.

Навіть якби Галемба непомітно потрапив до земельного парламенту в понеділок у другій половині дня, йому було б важко сховатися всередині. На відкритті земельного парламенту депутат повинен був сидіти на трибуні президії як наймолодший депутат.