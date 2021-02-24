У «Борисполі» прикордонники затримали молдаванина, якого розшукує Інтерпол

Під час перевірки документів іноземця прикордонники зафіксували спрацювання бази даних Інтерполу

Іноземець поривався в Україну попри розшук Інтерполом та заборону в'їзду

23 лютого міжнародному аеропорту «Бориспіль» прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» під час здійснення заходів контролю викрили чоловіка, який перебував у міжнародному розшуку та якому було попередньо заборонено в'їзд в Україну.

Про це повідомляє Окремий контрольно-пропускний пункт «Київ» у Facebook.

Розшукуваний – громадянин Молдови, який прибув рейсом зі Стамбула. Під час перевірки документів іноземця охоронці кордону зафіксували спрацювання бази даних Інтерполу та бази даних доручень уповноважених державних органів.

З'ясувалося, що громадянина розшукували правоохоронні органи Німеччини за вчинення ним відразу двох злочинів Кримінального кодексу – крадіжку та грабіж. Також щодо іноземця було доручення про заборону в’їзду в Україну.

Прикордонники відразу затримали особу.

Про цей факт повідомили Укрбюро Інтерполу у Києві, а самого затриманого передали співробітникам Національної поліції.

Нагадаємо, у січні в «Борисполі» прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» виявили в іранця фальшифий паспорт.

Раніше ще один із пасажирів подорожував із підробленою ID-карткою Бельгії. Щоправда, порушник виявився не бельгійцем, а громадянином Туреччини. Він зізнався, що підроблений документ йому придбав брат за 1 тис. євро.

9 січня в аеропорту «Київ» прикордонники виявили у громадянина Туреччини підроблену візову етикетку.