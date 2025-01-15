На Рівненщині двоє братів організували канал незаконного перетину кордону

Затримали братів, коли ті незаконно переправляли через кордон двох чоловіків

Підозрювані возили ухилянтів мотоциклом, трактором і гужовою підводою, щоб «заплутати сліди»

На Рівненщині викрили двох братів, які організували канал незаконного перетину кордону. Чоловікам оголосили про підозру в організації незаконного переправлення чоловіків через держкордон України. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Слідство встановило, що двоє братів із Сарненського району, що на Рівненщині шукали клієнтів серед військовозобов’язаних чоловіків. За винагороду вони пропонували детальний план та консультації щодо втечі з України в об’їзд контрольно-пропускних пунктів.

Викрили та затримали братів, коли ті незаконно переправляли через кордон двох чоловіків. Для конспірації підозрювані возили їх мотоциклом, трактором і гужовою підводою, щоб «заплутати сліди». За це отримали $10 тис.

Підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у сумі 242 240 грн кожному.

До слова, на Чернігівщині правоохоронці викрили 27-річного місцевого жителя, який організовував незаконне переправлення осіб через державний кордон.

Нагадаємо, що у грудні 2024 року кількість вакансій на сайті Work.ua зменшилася на 19%, також на 6% зменшилася кількість кандидатів, що активно шукали роботу. Аналітики пов'язують це з новорічними святами. Про це йдеться в дослідженні Work.ua.