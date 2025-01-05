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Громадянин Польщі намагався вивезти з України лемурів (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Громадянин Польщі намагався вивезти з України лемурів (фото)
Документів на транспортування лемурів за кордон у громадянина Польщі не була
фото: ДПСУ

Громадянин Польщі запропонував українському прикордоннику майже $2 тис., щоб вивезти лемурів та птахів за кордон

Українські прикордонники викрили спробу незаконного перевезення екзотичних лемурів і птахів. Про це повідомляє пресцентр Державної прикордонної служби.

«Після поглибленого огляду мікроавтобуса виявлено, що водій, громадянин Польщі, не має на транспортування відповідних документів», – йдеться в повідомленні.

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Більше того, щоб «залагодити» ситуацію, чоловік запропонував хабар прикордоннику – $1900 та €100. Однак військовослужбовець відмовився, попередивши про кримінальну відповідальність.

Про інцидент повідомлено Нацполіцію.

Нагадаємо, раніше на пункті пропуску з Румунією прикордонники виявили скрипку Страдіварі, яка, ймовірно, може становити історичну цінність. 

Старовинний музичний інструмент намагалися вивезти з України в багажнику авто. Скрипка маркована як Antonius Stradiuarius Cremomentis Faciebad Anno 1713. Представники митниці вилучили музичний інструмент і спрямували його на експертизу.

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Теги: кордон Держприкордонслужба хабар Польща птахи прикордонники чоловік перевезення

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