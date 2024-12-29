Речник ДПСУ назвав найбільш популярні напрямки для нелегального перетину кордону

Найбільше спроб перетнути нелегально кордон зафікосвано поза межами пунктів пропуску

Найбільше спроб нелегального перетину кордону з початку повномасштабного вторгнення зафіксовано на ділянках з Румунією та Молдовою. Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі «Ми – Україна».

«Тут організатори роблять ставку на те, як будуть в подальшому відноситись до тих людей, які незаконно зможуть перетнути кордон, зокрема чи не будуть їх в подальшому повертати назад в Україну. Бачимо, що за весь час дії воєнного стану більшість випадків спроб незаконного перетину кордону фіксується по кордону з Румунією та Молдовою, менше – по кордону з Угорщиною та Словаччиною та найменше – на кордоні з Польщею», – розповів він.

Найбільше спроб перетнути нелегально кордон зафіксовано поза межами пунктів пропуску, однак такі випадки трапляються і на ПП. Мова йде про випадки, коли громадяни намагаються надати або ж підробні документи, або сфальшувати умови свого виїзду.

«Щодо документів, то це зокрема підробка військово-облікових документів чи документів про інвалідність. Однак таких випадків щоденно може бути від двох до 10. Бувають окремі лише дні, коли ми не фіксуємо спроби використання підробок», – наголосив Демченко.

Нагадаємо, триває 1040-й день повномасштабної війни.

Упродовж минулої доби противник завдав 765 ударів дронами-камікадзе та здійснив майже 3800 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Загалом від початку минулої доби відбулося 149 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.