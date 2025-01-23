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Купив «віртуальних» дітей. Чоловік вигадав оригінальний спосіб, щоб перетнути кордон

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Купив «віртуальних» дітей. Чоловік вигадав оригінальний спосіб, щоб перетнути кордон
Прикордонники затримали чоловіка, який видавав себе за багатодітного батька
фото: ДПСУ

Чоловік хотів перетнути кордон, як багатодітний батько, однак прикордонники його не пропустили

У пункті пропуску для залізничного сполучення «Могилів-Подільський» прикордонники виявили 26-річного мешканця Донеччини, який намагався незаконно перетнути державний кордон, видаючи себе за багатодітного батька. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

«Для підтвердження свого статусу чоловік надав на перевірку прикордонникам Могилів-Подільського загону свідоцтва про народження трьох дітей, видані нібито в Німеччині. За документами його дітям-близнюкам було по два роки, а третій дитині сім місяців», – йдеться у повідомленні.

Купив «віртуальних» дітей. Чоловік вигадав оригінальний спосіб, щоб перетнути кордон фото 1

Однак, під час перевірки у прикордонників виникли сумніви щодо дійсності документів.

«З’ясувалося, що свідоцтва про народження не відповідають встановленим зразкам. Згодом чоловік зізнався, що жодних дітей у нього немає, а підроблені документи на «віртуальних» дітей він придбав через анонімний месенджер у соцмережі за €6 тис.», – зауважують прикордонники.

За даним фактом прикордонники направили повідомлення до Нацполіції про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що у ніч проти 11 січня військовослужбовці Подільського загону неподалік держрубежу зупинили автівку, яка була заповнена чоловіками призовного віку. Водій та 10 пасажирів мали намір незаконно виїхати до Молдови.

Як повідомлялося, найбільше спроб нелегального перетину кордону з початку повномасштабного вторгнення зафіксовано на ділянках з Румунією та Молдовою. Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко.

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Теги: прикордонники Держприкордонслужба кордон Вінниччина батько

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