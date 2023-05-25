Прикордонники затримали попа Московського патріархату, який молився за окупантів

На телефоні церковнослужителя прикордонники знайшли проросійські молитви та фотографії військової техніки

Правоохоронці на в'їзді в Київ затримали попа Української православної церкви Московського патріархату, у телефоні якого знайшли проросійську молитву та фотографії військової техніки. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

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«Молитва за «спаленого живцем сиротинку-оккупанта», маячня про страждання «російської людини» – таке сміття прикордонники знайшли у попа колишньої УПЦ МП», – йдеться у повідомленні.

На телефоні священнослужителя знайшли фотографії загиблого «воїна ДНР», який загинув, «рятуючи мирних». Також у затриманого чоловіка знайшли декілька молитв «русского человека».

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На телефоні чоловіка також знайшли фотографії військової техніки фото: Державна прикордонна служба України

Зазначається, що його затримали під час перевірки на в'їзді в Київ. У смартфоні батюшки знайдено ще чимало цікавих фото військової техніки.

«Та їх власник божився, що то все «бісівські підступи». Обставини спокуси зрадою зʼясує СБУ», – додали у прикордонній службі.

Нагадаємо, що в Києві та області з 23 по 25 травня 2023 року мали пройти військові навчання за участі підрозділів угруповання сил та засобів оборони Києва. На Київщині військові розгорнули додаткові блокпости. Наголошують, що метою таких навчаннь є підтвердження рівня навчання українських підрозділів, їхньої злагодженості під час реагування на зміну поточної ситуації та організація взаємодії між всіма складовими Силами оборони.

Раніше стало відомо, що 24 та 25 травня на території Броварського району здійснюватимуться посилені фільтраційні заходи щодо перевірки громадян та транспортних засобів під час перетинання блокпостів.

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