На Київщині військові розгорнули додаткові блокпости: що відомо

На Київщині відбувається рух техніки із залученням особового складу, також чутно вибухи, стрілянину

У Київській області розгорнули додаткові блокпости в межах військових навчань 23-25 травня, також відбувається рух техніки. Про це повідомив речник Сухопутних сил ЗСУ Володимир Фітьо в ефірі національного телемарафону новин.

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«Відбувається рух техніки із залученням особового складу. На півночі Київщини можна було чути вибухи, стрілянину – це відпрацьовувались практичні дії нашими військовослужбовцями. Також розгорталися додаткові блокпости та здійснювалися різні протидиверсійні заходи», – сказав Фітьо.

Військовий наголосив, що метою таких навчання є підтвердження рівня навчання українських підрозділів, їхньої злагодженості під час реагування на зміну поточної ситуації та організація взаємодії між всіма складовими Силами оборони.

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Нагадаємо, у Києві та області з 23 по 25 травня 2023 року мали пройти військові навчання за участі підрозділів угруповання сил та засобів оборони Києва.

Зазначалося, що у ході тренування відбудуться практичні дії із залученням особового складу, штатної військової техніки та озброєння. Метою заходу є нарощування бойових (оперативних) спроможностей під час підготовки і ведення оборонної операції.

Раніше стало відомом, що 24 та 25 травня на території Броварського району здійснюватимуться посилені фільтраційні заходи щодо перевірки громадян та транспортних засобів під час перетинання блокпостів.