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Принеси російську книгу на переробку: у Києві стартувала акція (фото)

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Принеси російську книгу на переробку: у Києві стартувала акція (фото)
фото: Київська міськрада

За принесені книги надається знижка 10% на купівлю нових видань

У книгарні «Сяйво книги» до травня триватиме збір російських книг для подальшої їх переробки, повідомляє Кіївська міська рада.

За інформацією організаторів, на користь навколишньому середовищу пішли вже 57 тонн російськомовних книг, які принесли містяни.

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На виручені кошти волонтери вже придбали та передали ЗСУ позашляховик
фото Київської міськради

«На виручені кошти «Гуркіт» (спільнота волонтерів – Главком) придбав та передав позашляховик для ЗСУ. Нові надходження акумулюються на наступний «Сяйвомобіль» або інші не менш важливі речі на передовій», – йдеться у повідомленні.

Як взяти участь в акції?

  • Книги можна принести особисто у книгарню або надіслати поштою. Для цього треба написати книгарні «Сяйво книги» в особисті повідомлення.
  • Умови акції залишаються незмінними: за принесені книги надається знижка 10% на купівлю нових книжок у «Сяйві книги».
  • Муніципальна книгарня «Сяйво книги», що є найстарішою в Києві, чекає на всіх із 10:00 до 20:00 за адресою: вул. Велика Васильківська, 6.

До слова, група компаній ДТЕК  від початку повномасштабного вторгнення Росії спрямувала на підтримку Збройних Сил України та гуманітарні цілі 800 млн гривень, повідомили в компанії. ДТЕК купував оснащення для українських військових: бронежилети, квадрокоптери, портативні рації, автотранспорт. Підприємства регулярно передавали теплий одяг, медикаменти та продуктові набори. 

Тим часом адміністрація Байдена активно перешкоджає виробництву та передачі Росії іранських дронів – Білий дім розробив масштабну програму з перешкоджання розробці іранських дронів та їх передачі Росії. Білий дім активізував свою роботу щодо іранських дронів після того, як виявилося, що в безпілотниках знайшли у тому числі й американські технології.

Нещодавно Україна отримала від Нідерландів суттєву військову допомогу. Загальна вартість військової допомоги, наданої Нідерландами Україні, сягнула €987 млн.

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Теги: книги допомога ЗСУ Київ кияни війна волонтер

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