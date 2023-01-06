Принеси російську книгу на переробку: у Києві стартувала акція (фото)

За принесені книги надається знижка 10% на купівлю нових видань

У книгарні «Сяйво книги» до травня триватиме збір російських книг для подальшої їх переробки, повідомляє Кіївська міська рада.

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За інформацією організаторів, на користь навколишньому середовищу пішли вже 57 тонн російськомовних книг, які принесли містяни.

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На виручені кошти волонтери вже придбали та передали ЗСУ позашляховик фото Київської міськради

«На виручені кошти «Гуркіт» (спільнота волонтерів – Главком) придбав та передав позашляховик для ЗСУ. Нові надходження акумулюються на наступний «Сяйвомобіль» або інші не менш важливі речі на передовій», – йдеться у повідомленні.

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Як взяти участь в акції?

Книги можна принести особисто у книгарню або надіслати поштою. Для цього треба написати книгарні «Сяйво книги» в особисті повідомлення.

Умови акції залишаються незмінними: за принесені книги надається знижка 10% на купівлю нових книжок у «Сяйві книги».

Муніципальна книгарня «Сяйво книги», що є найстарішою в Києві, чекає на всіх із 10:00 до 20:00 за адресою: вул. Велика Васильківська, 6.

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