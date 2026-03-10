Головна Київ Новини
Київщина: графіки відключення світла 11 березня 2026 року

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Київщина: графіки відключення світла 11 березня 2026 року
колаж: glavcom.ua

Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України

Завтра, 11 березня, у Київській області діятимуть графіки відключення світла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.

Графіки відключення світла на Київщині 11 березня 2026 року

  • 1.1 черга – без світла з 16:00 до 17:00;
  • 1.2 черга – без світла з 16:00 до 17:00;
  • 2.1 черга – світло буде весь день;
  • 2.2 черга – світло буде весь день;
  • 3.1 черга – без світла з 17:00 до 20:30;
  • 3.2 черга – без світла з 17:00 до 20:30;
  • 4.1 черга – світло буде весь день;
  • 4.2 черга – світло буде весь день;
  • 5.1 черга – без світла з 20:30 до 21:00;
  • 5.2 черга – без світла з 20:30 до 21:00;
  • 6.1 черга – світло буде весь день;
  • 6.2 черга – світло буде весь день.
Нагадаємо, завтра, 11 березня, у частині регіонів України з 08:00 до кінця доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень електроенергії та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів).

Зауважимо, загальна потреба у відновленні та модернізації енергетичного сектору України на наступні десять років становить $90,6 млрд. Це на 34% більше, ніж було встановлено попередньою оцінкою збитків.

До слова, столиця вже отримала таку кількість енергетичної допомоги, що головним викликом наразі стає не дефіцит обладнання, а необхідність його системного обліку та професійного сервісу. Заступник голови КМДА Валентин Мондриївський в інтерв’ю «Главкому» порівняв нинішню ситуацію з гуманітарним потоком 2022 року, коли обсяги допомоги виявилися більшими, ніж місто могло одномоментно розподілити.

Теги: енергетика Київщина відключення світла

