Про любов і не тільки: у столиці дасть концерт один з кращих джаз-бендів України
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Один з кращих джаз-бендів України Ruslan Egorov Quartet представить Romantic Jazz – вишукану музичну програму
Ruslan Egorov Quartet представить програму Romantic Jazz у Caribbean Club Concert Hall
12 лютого у Caribbean Club Concert Hall відбудеться романтичний концерт «Romantic Jazz» зірок української джазової сцени - Ruslan Egorov Quartet.
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У програмі вечора найкращі пісні про головне почуття: «My funny Valentine», «I Just Called to Say I Love You», «This can’t be love», «L.O.V.E». Вони зачарують гостей своїми щасливими, сумними та зворушливими історіями.
Під час концерту на сцені:
- четвірка кращих джазменів України;
- наживо пролунають всесвітні хіти про кохання;
- колектив професіоналів, відомий шанувальникам джазу вже більше 7 років;
- оригінальне авторське аранжування;
- Руслан Єгоров – «золотий» голос української сцени, його сильний та чуттєвий вокал додає музиці особливого шарму.
У складі квартету:
- Руслан Єгоров – вокал, клавіші
- Дмитро «Бобін» Александров – тенор-саксофон
- Микола Кістеньов – контрабас
- Павло Галицький – барабани