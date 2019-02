Про любов і не тільки: у столиці дасть концерт один з кращих джаз-бендів України



Ruslan Egorov Quartet представить програму Romantic Jazz у Caribbean Club Concert Hall

12 лютого у Caribbean Club Concert Hall відбудеться романтичний концерт «Romantic Jazz» зірок української джазової сцени - Ruslan Egorov Quartet.

У програмі вечора найкращі пісні про головне почуття: «My funny Valentine», «I Just Called to Say I Love You», «This can’t be love», «L.O.V.E». Вони зачарують гостей своїми щасливими, сумними та зворушливими історіями.

Під час концерту на сцені:

четвірка кращих джазменів України;

наживо пролунають всесвітні хіти про кохання;

колектив професіоналів, відомий шанувальникам джазу вже більше 7 років;

оригінальне авторське аранжування;

Руслан Єгоров – «золотий» голос української сцени, його сильний та чуттєвий вокал додає музиці особливого шарму.

У складі квартету: