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    Про любов і не тільки: у столиці дасть концерт один з кращих джаз-бендів України

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    <p>Один з кращих&nbsp;джаз-бендів України Ruslan Egorov Quartet представить Romantic Jazz &ndash; вишукану музичну програму&nbsp;</p> - Про любов і не тільки: у столиці дасть концерт один з кращих джаз-бендів України

    Один з кращих джаз-бендів України Ruslan Egorov Quartet представить Romantic Jazz – вишукану музичну програму 

    Ruslan Egorov Quartet представить програму Romantic Jazz у Caribbean Club Concert Hall

    12 лютого у Caribbean Club Concert Hall відбудеться романтичний концерт «Romantic Jazz» зірок української джазової сцени - Ruslan Egorov Quartet.

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    У програмі вечора найкращі пісні про головне почуття: «My funny Valentine», «I Just Called to Say I Love You», «This can’t be love», «L.O.V.E». Вони зачарують гостей своїми щасливими, сумними та зворушливими історіями.

    Під час концерту на сцені:

    • четвірка кращих джазменів України;
    • наживо пролунають всесвітні хіти про кохання;
    • колектив професіоналів, відомий шанувальникам джазу вже більше 7 років;
    • оригінальне авторське аранжування;
    • Руслан Єгоров – «золотий» голос української сцени, його сильний та чуттєвий вокал додає музиці особливого шарму.

    У складі квартету:

    • Руслан Єгоров – вокал, клавіші
    • Дмитро «Бобін» Александров – тенор-саксофон
    • Микола Кістеньов – контрабас
    • Павло Галицький – барабани
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    Київ музика Україна
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