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    Про викрадення дівчат у Києві повідомила їхня подруга, про яку забули

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    Викрадення не було - Про викрадення дівчат у Києві повідомила їхня подруга, про яку забули
    Викрадення не було

    Столичні дівчата поїхали розважатися, а свою подругу не попередили. Та заявила про викрадення

    Повідомлення ЗМІ про викрадення двох дівчат у Києві було подане в результаті збігу обставин. Про це стало відомо з повідомлення столичної поліції.

    Там пояснили, що троє подруг цілу ніч проводили час у компанії з хлопцями.

    «Потім двоє із них поїхали розважатися, забувши про третю. Вона й повідомила про, як їй здалося, викрадення», - йдеться у повідомленні.

    «Ніхто нікого не викрадав. З усіма учасниками події все добре. Претензій ніхто ні до кого не має», - наголосили правоохоронці.

    Раніше у суботу ЗМІ повідомили, що у Києві ввели план «Перехоплення». Правоохоронці шукають двох чоловіків на Hyundai Accent, які викрали двох молодих дівчат.

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