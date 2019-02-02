Про викрадення дівчат у Києві повідомила їхня подруга, про яку забули



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Викрадення не було

Столичні дівчата поїхали розважатися, а свою подругу не попередили. Та заявила про викрадення

Повідомлення ЗМІ про викрадення двох дівчат у Києві було подане в результаті збігу обставин. Про це стало відомо з повідомлення столичної поліції.

Там пояснили, що троє подруг цілу ніч проводили час у компанії з хлопцями.

«Потім двоє із них поїхали розважатися, забувши про третю. Вона й повідомила про, як їй здалося, викрадення», - йдеться у повідомленні.

«Ніхто нікого не викрадав. З усіма учасниками події все добре. Претензій ніхто ні до кого не має», - наголосили правоохоронці.

Раніше у суботу ЗМІ повідомили, що у Києві ввели план «Перехоплення». Правоохоронці шукають двох чоловіків на Hyundai Accent, які викрали двох молодих дівчат.