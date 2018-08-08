Продавці кавунів спаплюжили новенький мурал на Харківському



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У стіну, на якій було розміщено малюнок, вбили рейки

Ще зовсім недавно, 27 червня, київський художник графіті Віталій Гідеван наносив останні штрихи на свою нову роботу - масштабний мурал «Селфі або гіпноз». За допомогою свого творіння, автор хотів в художній формі нагадати людям про залежність від смартфонів, інтернету та соціальних мереж.

На зображення блакитноокої красуні, яка робить селфі, у Гідевана пішло більше 40 балонів і 20 літрів емульсійної фарби. Виконання роботи тривало два тижні.

Проте вже 7 липня у стіну, на якій розміщено зображення, стихійні торговці кавунами вбили труби-кріплення, зіпсувавши чималу частину барвистого муралу. Тепер малюнок закриває намет. Багато просто проходять повз і не особливо стурбовані долею твору вуличного мистецтва. Однак є й ті, кого обурює така ситуація.

«Ось з'явився на Тростянецькій в Києві прекрасний мурал - кожен день я повз нього ходжу на роботу. А в один прекрасний день заповзятливі торговці кавунами, … , вирішили, що їм спекотно торгувати на сонці. І вирішили зробити собі щось на зразок намету, попередньо вбивши кріплення в стіну. Як результат, пошкодили кріпленнями таку красу», - пише київська журналістка Ксенія Черняєва на своїй сторінці в Facebook.

Дівчина обурюється, що сезон кавунів скоро пройде, а нехороший «осад» і зіпсований малюнок залишаться.

Джерело: Інформатор