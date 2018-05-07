Прокуратура повідомила про підозру ще одному нападнику на бійця АТО

23-річний росіянин 4 травня перетнув кордон з Польщею

Київська прокуратура № 7 повідомила про підозру 23-річному росіянину, який у групі з іншими зловмисниками вчинив напад на захисника Донецького аеропорту Дмитра Вербича на Подолі. Про це повідомляє Facebook прокуратури Києва. Повідомляється, що нападник перетнув кордон з Польщею. У зв’язку із цим йому заочно повідомлено про підозру



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2 травня на столичному Подолі було скоєно напад на ветерана АТО Дмитра Вербича

23-річний росіянин 4 травня перетнув кордон з Польщею

Київська прокуратура № 7 повідомила про підозру 23-річному росіянину, який у групі з іншими зловмисниками вчинив напад на захисника Донецького аеропорту Дмитра Вербича на Подолі.

Про це повідомляє Facebook прокуратури Києва.

Повідомляється, що нападник перетнув кордон з Польщею. У зв’язку із цим йому заочно повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство, вчинене групою осіб із застосуванням предмета, спеціально пристосованого та заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень) та ч. 2 ст. 187 КК України (розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб).

Також у прокуратурі підготували клопотання про дозвіл на його затримання з метою приводу до суду для обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Слідчі дії тривають, встановлюються інші учасники злочинної групи.

Як відомо, 2 травня на столичному Подолі було скоєно напад на ветерана АТО Дмитра Вербича.

Чоловіку було завдано удар ножем в нижню частину спини. Потім його забризкали сльозогінним газом та намагались добити молотком.

Поліція розпочала розшук групи нападників.

За фактом нападу на Вербича відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

У неділю, 6 травня, в Харкові співробітники СБУ затримали групу молодих людей у справі щодо нападу на Вербича. За інформацією ЗМІ, один із затриманих мав при собі паспорт громадянина Росії.

Адвокат постраждалого Дмитра Вербича Наталя Фещик заявила, що серед затриманих лише одна жінка причетна до нападу.

Служба безпеки України встановила, що організатором нападу на ветерана АТО є громадянин Росії, який покинув територію України 4 травня та переховується у Польщі.