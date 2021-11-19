Прокуратура відсудила у комерційної структури історичні будівлі на Подолі

Садиба купця Дмитрієва на вул. Хорива є пам’яткою історії та архітектури місцевого значення

Суд повернув у власність громади садибу Дмитрієва на Подолі

Рішенням господарського суду міста Києва задоволено позов Київської міської прокуратури та скасовано незаконну реєстрацію за комерційною структурою права власності на 8 будівель по вул. Хорива в Києві, три з яких є пам’ятками історії та архітектури місцевого значення (садиба купця Й.М. Дмитрієва). Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

Установлено, що у 2010 році між комунальним підприємством та приватною фірмою був укладений інвестиційний договір на реконструкцію та будівництво об’єкту за адресою: вул. Хорива, літ. А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З в Подільському районі Києва.

Водночас, не виконавши умов інвестиційного договору, приватне підприємство у 2017 році незаконно зареєструвало за собою право власності на вказані будівлі.

У зв’язку з цим Київська міська прокуратура звернулася до господарського суду Києва з позовом про скасування реєстрації права власності за приватною структурою на комунальне майно, який судом задоволено.

Нагадаємо, столична влада планує розробити Стратегію збереження цінної забудови на місцевому рівні в Києві до 2035 року з метою визначення об'єктів архітектурної спадщини з їх подальшим збереженням.

Повідомлялося, що загальна сума штрафів, отриманих протягом 2020–2021 років за руйнацію історичних будівель Києва, складає майже 6,7 млн грн.

На думку столичної влади, Верховна Рада має внести суттєві зміни на законодавчому рівні щодо збільшення розміру штрафів за руйнацію історичних будівель.

До слова, 15 листопада журналісту та відомому захиснику історико-культурної спадщини, громадському активісту Дмитру Перову невідомі встромили ніж у двері квартири та почепили дві гвоздики.