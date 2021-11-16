Район Золотих воріт перетвориться на брендовий квартал Києва

Простір навколо Золотих воріт буде реформовано на європейський осередок культури для національної та міжнародної аудиторії

На форумі в Києві обговорили розвиток району сучасної культури навколо Золотих воріт

У Києві відбувся форум «Золоті ворота. Район сучасної культури». Про це повідомила директорка Департаменту культури Київської міської держадміністрації Яна Барінова. На заході представники КМДА, бізнесу та громадських організацій обговорили розвиток району сучасної культури навколо Золотих воріт та можливі шляхи запуску майбутнього брендового кварталу Києва.

За словами Барінової, завданням організаторів форуму є реформація району Золотих воріт на європейський осередок культури для національної та міжнародної аудиторії. Почалася ця робота у потужній колаборації митців, бізнесу, влади, урбаністів, громадського активу і креативного класу.

«На форумі ми поставили за мету розглянути цілу низку тем – від формування простору до потенціалу закинутих будівель міста. Впевнена, скооперувавши сили громади та влади міста, ми створимо потужний київський бренд», – зазначила Барінова.

На одній із основних панелей форуму відбулося обговорення плану дій та наявних проблем серед представників влади, бізнесу та громади. Серед основних тем обговорення – ідея створення культурного району в Києві, виклики, які існують, досвід та перспективи міської влади у просуванні культурного продукту, управління мистецтвом та культурою у столиці, потенціал закинутих будівель міста тощо.

«Я дуже радий бути причетним до таких подій, радий бачити зацікавленість громади та бізнесу, які готові консолідувати зусилля разом із владою, аби створити крутий культурний простір, який знов може привернути увагу всього світу», – поділився голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації та співорганізатор форуму Олег Гаряга.

У рамках форуму/воркшопу «Золоті ворота. Район сучасної культури» учасники послухали лекції провідних спеціалістів у сферах урбаністики, мистецтва, культури та поспілкувалися з представниками влади і громадських організацій, діяльність яких пов’язана з культурним розвитком столиці.

У перший день лекції прочитали доктор Анна Маразуела Кім та доктор Джеймс Дозер із Лондона.

Також відбулася панель громадської організації «Мапа Реновації», команда якої займається дослідженням та адвокацією закинутої архітектурної спадщини Києва з метою її збереження.

«Мистецтво має бути скрізь, бо це частина душі міста. А в час пандемії особливий потенціал для спілкування та взаємодії людей мають публічні простори – майданчики для творчості у найбільш безпечному форматі. Є принцип урбанізму – нічого для нас без нас. Запит громади має бути в основі будь-яких змін у місті. Тому разом ми маємо напрацювати конкретний план із чітким баченням наступних кроків. Час створювати стильні та сталі місця за прозорими правилами гри», – зазначила Євгенія Кулеба, депутатка Київради, засновниця ГО «Місто сад», одна із співорганізаторок заходу.

Під час другого дня форуму відбувся хакатон, де визначили шляхи вирішення наявних проблем та створили дорожню карту для втілення задуманого.

Учасники воркшопу прослухали лекцію Лутца Лейхсенрінга – члена Торгової палати Берліна, який бореться за права величезної андеграундної клубної сцени Берліна.

«Після форуму з’явилося сильне відчуття спільноти світлих, активних та небайдужих людей, які готові спільно творити сучасну культуру. Це були надзвичайно продуктивні два дні, після яких залишилися не лише яскраві емоції та досвід співтворення, але і цілком реальні документи. Маніфест, дорожня карта, план наступного форуму і переконання, що всі ідеї цілком реально втілити в життя», – сказала Ольга Балашова, співорганізаторка форуму та голова правління ГО «Музей сучасного мистецтва» .