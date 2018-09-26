Прокуратури Борисполя і Броварів отримали нових керівників



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Екс-керівник Бориспільської прокуратури очолив Броварську

Генеральна прокуратура України повідомила про призначення нових керівників місцевих прокуратур у Броварах та Борисполі Київської області.

Про це повідомляється на сайті ГПУ.

Генпрокуратура призначила Ярослава Костіва керівником Броварської місцевої прокуратури. Перед цим Костів очолював Бориспільську місцеву прокуратуру.

Керівником Бориспільської місцевої прокуратури став Артура Томашевського. До цього часу він очолював Луцьку місцеву прокуратуру.

До слова, начальника слідчого управління Генеральної прокуратури України Сергія Горбатюка, співробітника Генпрокуратури та поліції Києва обікрали в київському парку відпочинку під час тренування.