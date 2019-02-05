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    Прокуратура Київщини виявила численні порушення поліції під час затримання осіб

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    Прокуратура Київщини виявила численні порушення поліції під час затримання осіб

    Прокуратура внесла вказівку начальнику Управління патрульної поліції у Київській області

    Прокуратурою Київської області за результатами перевірки в Управлінні патрульної поліції у Київській області та його територіальних підрозділах встановлено порушення вимог чинного законодавства про адміністративні правопорушення та іншого законодавства під час адміністративного затримання та доставлення осіб. Про це повідомляє прес-служба прокуратури.

    «Такі порушення допускаються під час оформлення працівниками патрульної поліції протоколів про адміністративне затримання. Зокрема, неповідомлення про їх затримання родичів та Центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги, не ознайомлення з правами, порушення під час проведення їх огляду, зокрема безпідставного доставлення до підрозділу поліції», - зазначили у прокуратурі.

    Реагуючи на виявлені порушення прав громадян, прокуратурою області начальнику Управління патрульної поліції у Київській області внесено вказівку, яка на цей час перебуває на розгляді.

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