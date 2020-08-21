Україна прощається з видатним вченим: названо час і місце поховання Патона



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Борис Патон помер 19 серпня на 102 році життя

Прощання з видатним ученим відбудеться в суботу

Прощання з видатним українським вченим, президентом Національної академії наук України Борисом Патоном відбудеться у суботу, 22 серпня, у клубі Кабінету міністрів.

Про це повідомила пресслужба НАН України.

«Прощання з академіком Борисом Євгеновичем Патоном відбудеться в суботу, 22 серпня, з 10:15 до 12:00 год. у клубі Кабінету міністрів України (Київ, вул. Інститутська, 7; доступ вільний)», - йдеться в повідомленні.

Поховання Патона відбудеться на Байковому кладовищі орієнтовно о 13:00.

Нагадаємо, 19 серпня на 102 році життя помер український науковець Борис Патон.

Колеги Патона розповіли про причини та обставини смерті видатного українського науковця.

Як повідомлялося наприкінці березня, 101-річний Борис Патон, який з 1962 року очолював Національну академію наук України, вирішив залишити посаду.

Патон є автором і співавтором понад 720 винаходів (500 іноземних патентів), більше 1200 публікацій, в тому числі 20 наукових монографій.