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    Україна прощається з видатним вченим: названо час і місце поховання Патона

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    Борис Патон помер&nbsp;19 серпня на 102 році життя - Україна прощається з видатним вченим: названо час і місце поховання Патона
    Борис Патон помер 19 серпня на 102 році життя

    Прощання з видатним ученим відбудеться в суботу

    Прощання з видатним українським вченим, президентом Національної академії наук України Борисом Патоном відбудеться у суботу, 22 серпня, у клубі Кабінету міністрів.

    Про це повідомила пресслужба НАН України.

    «Прощання з академіком Борисом Євгеновичем Патоном відбудеться в суботу, 22 серпня, з 10:15 до 12:00 год. у клубі Кабінету міністрів України (Київ, вул. Інститутська, 7; доступ вільний)», - йдеться в повідомленні.

    Поховання Патона відбудеться на Байковому кладовищі орієнтовно о 13:00.

    Нагадаємо, 19 серпня на 102 році життя помер український науковець Борис Патон.

    Колеги Патона розповіли про причини та обставини смерті видатного українського науковця.

    Як повідомлялося наприкінці березня, 101-річний Борис Патон, який з 1962 року очолював Національну академію наук України, вирішив залишити посаду. 

    Патон є автором і співавтором понад 720 винаходів (500 іноземних патентів), більше 1200 публікацій, в тому числі 20 наукових монографій.

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