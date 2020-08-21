Україна прощається з видатним вченим: названо час і місце поховання Патона
Прощання з видатним ученим відбудеться в суботу
Прощання з видатним українським вченим, президентом Національної академії наук України Борисом Патоном відбудеться у суботу, 22 серпня, у клубі Кабінету міністрів.
Про це повідомила пресслужба НАН України.
«Прощання з академіком Борисом Євгеновичем Патоном відбудеться в суботу, 22 серпня, з 10:15 до 12:00 год. у клубі Кабінету міністрів України (Київ, вул. Інститутська, 7; доступ вільний)», - йдеться в повідомленні.
Поховання Патона відбудеться на Байковому кладовищі орієнтовно о 13:00.
Нагадаємо, 19 серпня на 102 році життя помер український науковець Борис Патон.
Колеги Патона розповіли про причини та обставини смерті видатного українського науковця.
Як повідомлялося наприкінці березня, 101-річний Борис Патон, який з 1962 року очолював Національну академію наук України, вирішив залишити посаду.
Патон є автором і співавтором понад 720 винаходів (500 іноземних патентів), більше 1200 публікацій, в тому числі 20 наукових монографій.