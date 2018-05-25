Пройшов Іловайський котел і полон: у Києві прощаються із загиблим бійцем

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Поховають В'ячеслава Куцмая на Лук'янівському військовому кладовищі Києва

Сьогодні, 25 травня, у Києві прощаються з військовослужбовцем взводу розвідки 24-ї окремої механізованої бригади В'ячеславом Куцмаєм, який загинув на Донбасі 21 травня.

Як повідомляє Укрінформ, попрощатися з бійцем прийшли бойові побратими, родичі, волонтери, народні депутати.

Після церемонії прощання в Михайлівському соборі об 11:00 розпочалася церемонія відспівування.

Поховають військовослужбовця на Лук'янівському військовому кладовищі Києва.

В'ячеслав Куцмай народився 07.11.1986 року в Києві. З 2014 року служив у взводі спецпризначення БСП НГУ «Донбас», пройшов бої за Іловайськ, де потрапив у полон. Був звільнений у грудні 2014 року, і повернувся до лав батальйону. У жовтні 2016-го з побратимами перейшов у 16-й окремий мотопіхотний батальйон 58-ї ОМБр, у подальшому служив у розвідвзводі 3-го мехбату 72-ї ОМБр, а після виведення бригади з фронту - у 24-й ОМБр.

В’ячеслав Куцмай (позивний Цинк) загинув 21 травня о 5:00 у бойовому зіткненні з ворожою ДРГ в околицях смт Південне (Чигирі), що неподалік окупованої Горлівки.

В'ячеслав Куцмай

Нагадаємо, Київська міська рада 17 травня прийняла рішення «Про оголошення Днів жалоби в місті Києві». Відповідно до рішення, у Києві оголошуватимуть Дні жалоби під час поховання киян, які загинули внаслідок бойових дій на сході України. На знак скорботи за загиблими у День жалоби у столиці приспускатимуть державний прапор із траурною стрічкою на будинках і спорудах місцевого самоврядування, комунальних підприємств, установ та організацій.