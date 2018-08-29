Псевдопокупці з газовим балончиком відібрали у хлопця телефон



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Нападник бризнув продавцю телефона в обличчя газовим балончиком

Столична поліція затримала двох нападників, які відібрали у хлопця телефон

До чергової частини Голосіївського управління поліції від 22-річного мешканця Київщини надійшло повідомлення про розбійний напад на вулиці Інженерній. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Поліцейські з’ясували, що хлопець приїхав у Київ продавати телефон. Покупця він знайшов через мережу інтернет та домовився про зустріч біля столичного супермаркету. У ході огляду гаджета до них приєднався перехожий, який відволік запитанням продавця і бризнув йому в обличчя газовим балончиком. Після чого нападник та псевдопокупець втекли.

Як розповів начальник Голосіївського управління поліції Олег Волошин, правоохоронці розпочали пошук нападників. За кілька днів молодиків затримали в орендованій квартирі. Під час обшуку у помешканні поліцейські виявили та вилучили газовий балончик.

«Затримані – 20-річний та 22-річний уродженці Київської та Житомирської областей. Вони займаються спортом, раніше не потрапляли в поле зору правоохоронців. Тепер їм загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна», - зазначив Волошин.

Слідчим відділом Голосіївського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Фігурантам оголошено про підозру. На час слідства зловмисникам обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.