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    П’яна ДТП на Броварському проспекті. Автівка перекинулась на дах (фото, відео)

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    ДТП сталася на ділянці дороги від&nbsp;Броварів у напрямку метро &laquo;Лісова&raquo;&nbsp; - П’яна ДТП на Броварському проспекті. Автівка перекинулась на дах (фото, відео)
    ДТП сталася на ділянці дороги від Броварів у напрямку метро «Лісова» 
    Фото: Київ оперативний

    Рівень алкоголю у крові водія перевищував допистиму норму в десять разів

    У середу, 21 квітня, ввечері на Броварському проспекті в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода. Водій «Славути» не впорався з керуванням та перекинув свою машину на дах. Про це повідомляє «Магнолія-ТВ».

    Крім водія, в салоні автомобіля був ще пасажир. Люди дивом не постраждали, бо були пристебнуті пасками безпеки.

    За попередніми даними, водій їхав із Броварів у напрямку метро «Лісова» та віз товариша. Правда, перед поїздкою обоє не забули хильнути оковитої. У крові водія знайшли 2,05 проміле, а це у 10 разів перевищує норму.

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    П’яна ДТП на Броварському проспекті. Автівка перекинулась на дах (фото, відео)
    П’яна ДТП на Броварському проспекті. Автівка перекинулась на дах (фото, відео)
    П’яна ДТП на Броварському проспекті. Автівка перекинулась на дах (фото, відео)
    П’яна ДТП на Броварському проспекті. Автівка перекинулась на дах (фото, відео)
    П’яна ДТП на Броварському проспекті. Автівка перекинулась на дах (фото, відео)

    Керманич свою провину визнав, втім каже, що аварія сталась не через алкоголь, а через те, що його хтось підрізав і він був змушений різко крутнути кермом.

    Причини та обставини ДТП встановлюватимуть правоохоронці.

    Теги: ДТП Київ водій автомобіль алкогольне сп'яніння
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