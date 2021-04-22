П’яна ДТП на Броварському проспекті. Автівка перекинулась на дах (фото, відео)

ДТП сталася на ділянці дороги від Броварів у напрямку метро «Лісова»

Рівень алкоголю у крові водія перевищував допистиму норму в десять разів

У середу, 21 квітня, ввечері на Броварському проспекті в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода. Водій «Славути» не впорався з керуванням та перекинув свою машину на дах. Про це повідомляє «Магнолія-ТВ».

Крім водія, в салоні автомобіля був ще пасажир. Люди дивом не постраждали, бо були пристебнуті пасками безпеки.

За попередніми даними, водій їхав із Броварів у напрямку метро «Лісова» та віз товариша. Правда, перед поїздкою обоє не забули хильнути оковитої. У крові водія знайшли 2,05 проміле, а це у 10 разів перевищує норму.

Керманич свою провину визнав, втім каже, що аварія сталась не через алкоголь, а через те, що його хтось підрізав і він був змушений різко крутнути кермом.

Причини та обставини ДТП встановлюватимуть правоохоронці.