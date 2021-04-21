На Позняках байкер влетів в авто приватної охорони (фото, відео)

ДТП сталася на з парковки торгового центру

Автомобіль охорони не пропустив мотоцикліста

У вівторок, 20 квітня, майже опівночі на столичних Позняках сталася дорожньо-транспортна пригода із потерпілим. Про це повідомляє «Магнолія-ТВ».

Аварія трапилася на вулиці Здолбунівській. Байкер влетів в автомобіль «Рено», який виявився автівкою приватної охорони.

Попередньо, виїжджаючи з парковки торгового центру, автомобіль «Рено» не пропустив мотоцикліста, що їхав в бік набережної. За мить байкер врізався у правий бік автівки.

Самі охоронці не постраждали. А от байкера забрала швидка допомога.

Подробиці аварії на місці з'ясовувала поліція.

Як повідомлялося, 20 квітня на перетині вулиці Прорізної та Грінченка в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю пішохода та велосипедиста. Велосипедистка, рухаючись по тротуару на великій швидкості, збила жінку, яка опинилась на її шляху.