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    На Позняках байкер влетів в авто приватної охорони (фото, відео)

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    ДТП сталася на&nbsp;з парковки торгового центру - На Позняках байкер влетів в авто приватної охорони (фото, відео)
    ДТП сталася на з парковки торгового центру
    Фото: Магнолія-ТВ

    Автомобіль охорони не пропустив мотоцикліста

    У вівторок, 20 квітня, майже опівночі на столичних Позняках сталася дорожньо-транспортна пригода із потерпілим. Про це повідомляє «Магнолія-ТВ».

    Аварія трапилася на вулиці Здолбунівській. Байкер влетів в автомобіль «Рено», який виявився автівкою приватної охорони.

    Попередньо, виїжджаючи з парковки торгового центру, автомобіль «Рено» не пропустив мотоцикліста, що їхав в бік набережної. За мить байкер врізався у правий бік автівки.

    Самі охоронці не постраждали. А от байкера забрала швидка допомога.

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    На Позняках байкер влетів в авто приватної охорони (фото, відео)
    На Позняках байкер влетів в авто приватної охорони (фото, відео)
    На Позняках байкер влетів в авто приватної охорони (фото, відео)
    На Позняках байкер влетів в авто приватної охорони (фото, відео)
    На Позняках байкер влетів в авто приватної охорони (фото, відео)
    Фото: Магнолія-ТВ

    Подробиці аварії на місці з'ясовувала поліція.

    Як повідомлялося, 20 квітня на перетині вулиці Прорізної та Грінченка в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю пішохода та велосипедиста. Велосипедистка, рухаючись по тротуару на великій швидкості, збила жінку, яка опинилась на її шляху.

    Теги: ДТП Київ автомобіль поліція мотоцикл
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