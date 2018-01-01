П'яний екс-військовий під Києвом обстрілював сусідів та кидався гранатами

Внаслідок вибухів постраждало двоє людей - сусіди нападника

У селі Залісся Київської області поліція затримала 53-річного п’яного колишнього учасника АТО, який із автоматичної зброї стріляв по мирним громадянам, після чого кинув дві гранати у їхнє подвір’я. Про це на своїй сторінці в Facebook написав керівник ГУ НП в Київській області Дмитро Ценов. «Під час затримання злочинець



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Фото: Дмитро Ценов Facebook

Внаслідок вибухів постраждало двоє людей - сусіди нападника

У селі Залісся Київської області поліція затримала 53-річного п’яного колишнього учасника АТО, який із автоматичної зброї стріляв по мирним громадянам, після чого кинув дві гранати у їхнє подвір’я. Про це на своїй сторінці в Facebook написав керівник ГУ НП в Київській області Дмитро Ценов.

«Під час затримання злочинець відкрив прицільний вогонь і кинув бойову гранату в бік працівників поліції, які за лічені хвилини прибули на місце події. А також намагався втекти на службовому автомобілі. Однак, миттєво був затриманий та знешкоджений на місці злочину», - зазначають в поліції.

Також Ценов відзначив, що внаслідок вибухів постраждало двоє людей - сусіди злочинця. Зараз їм надається кваліфікована медична допомога.

Слідчими відкрито три кримінальні провадження: за фактом замаху на умисне вбивство, погрози або насильства щодо працівника правоохоронного органу та незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.