  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Жахлива ДТП під Києвом: Honda «припечатала» жінку на моторолері до вантажівки (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    На місці ДТП працюють рятувальники - Жахлива ДТП під Києвом: Honda «припечатала» жінку на моторолері до вантажівки (фото)
    На місці ДТП працюють рятувальники
    Фото: dtp.kiev.ua

    Понівечене тіло жінки з-під автомобілів витягували рятувальники

    У середу, 14 липня, на вул. Бударіна у с. Чайки сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

    Водій автомобіля Honda збив жінку на моторолері і притис її до вантажівки, що рухалась попереду.

    Смерть водійки моторолера наступила миттєво. Понівечене тіло з-під автомобілів витягували рятувальники ДСНС.

    1 з 11
    на весь екран згорнути
    Жахлива ДТП під Києвом: Honda «припечатала» жінку на моторолері до вантажівки (фото)
    Жахлива ДТП під Києвом: Honda «припечатала» жінку на моторолері до вантажівки (фото)
    Жахлива ДТП під Києвом: Honda «припечатала» жінку на моторолері до вантажівки (фото)
    Жахлива ДТП під Києвом: Honda «припечатала» жінку на моторолері до вантажівки (фото)
    Жахлива ДТП під Києвом: Honda «припечатала» жінку на моторолері до вантажівки (фото)
    Жахлива ДТП під Києвом: Honda «припечатала» жінку на моторолері до вантажівки (фото)
    Жахлива ДТП під Києвом: Honda «припечатала» жінку на моторолері до вантажівки (фото)
    Жахлива ДТП під Києвом: Honda «припечатала» жінку на моторолері до вантажівки (фото)
    Жахлива ДТП під Києвом: Honda «припечатала» жінку на моторолері до вантажівки (фото)
    Жахлива ДТП під Києвом: Honda «припечатала» жінку на моторолері до вантажівки (фото)

    За попередніми даними, водій Honda перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння - 2.59 проміле.

    На місці ДТП працюють рятувальники, поліція та швидка допомога.

    Як повідомлялося, 12 липня у селі Нові Петрівціу Вишгородському районі сталась дорожньо-транспортна пригода. В автопригоду потрапили автомобіль «Газель» та маршрутний автобус «Богдан». 19-річний водій «Газелі» не дотримався безпечної швидкості, дистанції та спричинив зіткнення з маршруткою.

    Читайте також: «Вбивці самокатів» чи «вбивці на самокатах»?
    Теги: ДТП ДСНС вантажівки смерть водій Київщина автомобіль рятувальники
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Жахлива ДТП під Києвом: Honda «припечатала» жінку на моторолері до вантажівки (фото)