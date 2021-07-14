Жахлива ДТП під Києвом: Honda «припечатала» жінку на моторолері до вантажівки (фото)

Понівечене тіло жінки з-під автомобілів витягували рятувальники

У середу, 14 липня, на вул. Бударіна у с. Чайки сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

Водій автомобіля Honda збив жінку на моторолері і притис її до вантажівки, що рухалась попереду.

Смерть водійки моторолера наступила миттєво. Понівечене тіло з-під автомобілів витягували рятувальники ДСНС.

За попередніми даними, водій Honda перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння - 2.59 проміле.

На місці ДТП працюють рятувальники, поліція та швидка допомога.

Як повідомлялося, 12 липня у селі Нові Петрівціу Вишгородському районі сталась дорожньо-транспортна пригода. В автопригоду потрапили автомобіль «Газель» та маршрутний автобус «Богдан». 19-річний водій «Газелі» не дотримався безпечної швидкості, дистанції та спричинив зіткнення з маршруткою.