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    У Києві водій BMW протаранив Honda, ще й тролейбусу дісталось (фото, відео)

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    Внаслідок ДТП рух було ускладнено в обох напрямках - У Києві водій BMW протаранив Honda, ще й тролейбусу дісталось (фото, відео)
    Внаслідок ДТП рух було ускладнено в обох напрямках
    Фото: Київ оперативний

    Серйозна ДТП трапилась на Голосіївському проспекті

    У вівторок, 13 липня, пізно ввечері на Голосіївському проспекті сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє «Київ оперативний».

    За даними свідків, водій BMW рухався в напрямку ВДНГ і намагався випередити тролейбус. Водій не врахував дорожню ситуацію та врізався у Honda.

    Внаслідок ДТП між легковиками дісталося і тролейбусу – в нього відскочило колесо одного із автомобілів.

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    У Києві водій BMW протаранив Honda, ще й тролейбусу дісталось (фото, відео)
    У Києві водій BMW протаранив Honda, ще й тролейбусу дісталось (фото, відео)
    У Києві водій BMW протаранив Honda, ще й тролейбусу дісталось (фото, відео)
    У Києві водій BMW протаранив Honda, ще й тролейбусу дісталось (фото, відео)

    Серйозних травм ніхто не зазнав.

    Як повідомлялося, 12 липня у селі Нові Петрівціу Вишгородському районі сталась дорожньо-транспортна пригода. В автопригоду потрапили автомобіль «Газель» та маршрутний автобус «Богдан». 19-річний водій «Газелі» не дотримався безпечної швидкості, дистанції та спричинив зіткнення з маршруткою.

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    Теги: ДТП Київ водій автомобіль
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    У Києві водій BMW протаранив Honda, ще й тролейбусу дісталось (фото, відео)