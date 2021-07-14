У Києві водій BMW протаранив Honda, ще й тролейбусу дісталось (фото, відео)
Серйозна ДТП трапилась на Голосіївському проспекті
У вівторок, 13 липня, пізно ввечері на Голосіївському проспекті сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє «Київ оперативний».
За даними свідків, водій BMW рухався в напрямку ВДНГ і намагався випередити тролейбус. Водій не врахував дорожню ситуацію та врізався у Honda.
Внаслідок ДТП між легковиками дісталося і тролейбусу – в нього відскочило колесо одного із автомобілів.
Серйозних травм ніхто не зазнав.
Як повідомлялося, 12 липня у селі Нові Петрівціу Вишгородському районі сталась дорожньо-транспортна пригода. В автопригоду потрапили автомобіль «Газель» та маршрутний автобус «Богдан». 19-річний водій «Газелі» не дотримався безпечної швидкості, дистанції та спричинив зіткнення з маршруткою.