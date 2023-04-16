Патріарха Кирила під час Великоднього богослужіння стерегли одразу шість охоронців

Патріарх Кирило вийшов до вірян в оточенні охоронців

Охоронці були в костюмах із краватками

Патріарха Російської православної церкви Кирила Гундяєва, який благословляє терористів на вбивство українців, під час Великоднього богослужіння оберігали бодігарди. У храм очільник РПЦ зайшов у оточенні одразу шести охоронців.

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Охоронці були в костюмах із краватками, тож кидалися в очі. Ймовірно, у такий спосіб росіянам намагалися показати важливість їхнього патріарха.

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Гундяєв заходив у храм, промовляючи «Христос Воскрес!». Після цього на кадрах з'являвся російський диктатор Володимир Путін. Він відповідав «Воістину Воскрес!», у той час як російські ракети вбивали мирних жителів України та руйнували храми.

Нагадаємо, патріарх Кирило на Великдень закликав молитися за українців, яких вбивають росіяни.

Як відомо, у Великодню ніч Росія обстріляла церкву на Запоріжжі.

Крім того, вночі під обстріл потрапила Миколаївщина. Там загинули двоє підлітків.

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В ЗСУ попереджали, що на Великдень, як і будь-якого іншого дня, українці не повинні ігнорувати сповіщення про повітряну тривогу. Від окупантів очікується все, що завгодно.

До слова, президент України Володимир Зеленський вже привітав українців із Великоднем.