Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Патріарха Кирила під час Великоднього богослужіння стерегли одразу шість охоронців

Надія Карбунар
glavcom.ua
Патріарха Кирила під час Великоднього богослужіння стерегли одразу шість охоронців
Патріарх Кирило вийшов до вірян в оточенні охоронців
фото з відкритих джерел

Охоронці були в костюмах із краватками

Патріарха Російської православної церкви Кирила Гундяєва, який благословляє терористів на вбивство українців, під час Великоднього богослужіння оберігали бодігарди. У храм очільник РПЦ зайшов у оточенні одразу шести охоронців.

Охоронці були в костюмах із краватками, тож кидалися в очі. Ймовірно, у такий спосіб росіянам намагалися показати важливість їхнього патріарха.

Гундяєв заходив у храм, промовляючи «Христос Воскрес!». Після цього на кадрах з'являвся російський диктатор Володимир Путін. Він відповідав «Воістину Воскрес!», у той час як російські ракети вбивали мирних жителів України та руйнували храми.

Нагадаємо, патріарх Кирило на Великдень закликав молитися за українців, яких вбивають росіяни. 

Як відомо, у Великодню ніч Росія обстріляла церкву на Запоріжжі. 

Крім того, вночі під обстріл потрапила Миколаївщина. Там загинули двоє підлітків.

В ЗСУ попереджали, що на Великдень, як і будь-якого іншого дня, українці не повинні ігнорувати сповіщення про повітряну тривогу. Від окупантів очікується все, що завгодно.

До слова, президент України Володимир Зеленський вже привітав українців із Великоднем.

Теги: росія путін Миколаївщина вбивство обстріл Миколаїв українці Володимир Зеленський президент диктатор росіяни

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Предстоятель Російської православної церкви Кирило
Патріарх Кирило на Великдень закликав молитися за українців, яких вбивають росіяни
Сьогодні, 09:55
Патріарх Кирило призначив церковного гауляйтера, керівник єпархії УПЦ МП отримав підозру. Головне за 6 квітня
Патріарх Кирило призначив церковного гауляйтера, керівник єпархії УПЦ МП отримав підозру. Головне за 6 квітня
6 квiтня, 21:57
Патріарх Кирило зірвав маски і визнав УПЦ МП філією РПЦ
Патріарх Кирило зірвав маски і визнав УПЦ МП філією РПЦ
26 березня, 19:37

Соціум

Патріарха Кирила під час Великоднього богослужіння стерегли одразу шість охоронців
Патріарха Кирила під час Великоднього богослужіння стерегли одразу шість охоронців
Нащадки авторів головних воєнних радянських хітів заборонили виконувати їх у Росії
Нащадки авторів головних воєнних радянських хітів заборонили виконувати їх у Росії
У Брянську впав начинений вибухівкою безпілотник
У Брянську впав начинений вибухівкою безпілотник
Путін на Великдень прийшов у церкву, де відгородився від простих людей (фотофакт)
Путін на Великдень прийшов у церкву, де відгородився від простих людей (фотофакт)
Патріарх Кирило на Великдень закликав молитися за українців, яких вбивають росіяни
Патріарх Кирило на Великдень закликав молитися за українців, яких вбивають росіяни
У Швеції звільнили росіянку, затриману раніше за підозрою у шпигунстві: деталі
У Швеції звільнили росіянку, затриману раніше за підозрою у шпигунстві: деталі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
91K
Великдень 2023: найщиріші привітання у прозі, віршах та листівках
44K
Німець побив російську туристку в турецькій бані, коли дізнався звідки вона
17K
У Києві пролунав вибух: є постраждалі
8350
Український прапор у центрі Санкт-Петербурга: що сталося (відео)
7746
Росіянка за рік написала 922 доноси, щоб не платити репарації українцям
6975
Патріарх Кирило на Великдень закликав молитися за українців, яких вбивають росіяни

Новини

Кадиров смертельно образив чеченців, які повернулися з полону
Сьогодні, 11:53
Сили оборони відбили понад 60 атак і збили літак Су-25 ворога – зведення
Сьогодні, 06:57
Путінська «Єдина Росія» використає на виборах учасників війни в Україні – ISW
Сьогодні, 06:49
Санкції Заходу залишають Росію без зброї: у Мінфіні США пояснили чому
Сьогодні, 04:45
Окупанти здійснили удари по Запорізькій та Миколаївській областях
Сьогодні, 03:56
Авіація загарбників атакувала Сумщину і Чернігівщину (фото)
Сьогодні, 00:56

Прес-релізи

Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
31 березня, 13:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту