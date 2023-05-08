Одещина: ворог вдарив надзвуковими ракетами, виникла пожежа (фото)
Інформація про постраждалих наразі не надходила
Цієї ночі ворог вдарив по Одеській області надзвуковими крилатими ракетами Х-22. Унаслідок влучання сталася пожежа. Про це повідомило Оперативне командування «Південь».
Як зазначається, ракети Х-22 росіяни спрямували по складу одного з продовольчих підприємств і по рекреаційні зоні на Чорноморському узбережжі.
«Рятувальники працюють над ліквідацією пожеж. Даних про постраждалих не надходило. Інформація уточнюється», – ідеться в повідомленні.
Як повідомлялося, увечері 7 травня в Одесі прогримів вибух під час повітряної тривоги. Спікер Одеської обласної військової адміністрації поінформував про ракетну атаку на місто.
Нагадаємо, у ніч на 8 травня ворог вдарив безпілотниками по столиці. Унаслідок атаки постраждали троє людей.
Коментарі — 0