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Масштабна повітряна тривога в Україні тривала півтори години

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала півтори години
Росіяни тероризували Україну ракетами
фото з відкритих джерел

РФ запускала «Калібри» з акваторії Чорного моря

О 2:25 у столиці та на Київщині залунали сирени повітряної тривоги. В усій Україні тривала масштабна повітряна тривога. Після 4:00 країною почали ширитися відбої. Таким чином небезпека фіксувалася майже півтори години.

Моніторингові канали повідомляли про пуски «Калібрів» із акваторії Чорного моря.

Мапа тривог виглядала так:

Масштабна повітряна тривога в Україні тривала півтори години фото 1

Нагадаємо, що під час цієї тривоги в Києві лунали вибухи. У Солом’янському районі столиці внаслідок ворожої атаки постраждали троє людей

Крім того, у Соломʼянському районі столиці, попередньо, внаслідок падіння уламків ракети, сталося загоряння кількох авто, пошкожено будівлю. Також уламки впали на автівки в Дарницьокому районі.

Загалом падіння уламків зафіксовано у Соломʼянському, Шевченківському, Оболонському та Дарницькому районах столиці. У Шевченківському районі уламки ракети впали на територію зоопарку.

До слова, цієї ночі в Одесі працювали сили ППО, є збиті ворожі цілі.

Теги: уламки ракет тривога

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