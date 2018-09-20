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    Раніше судимий киянин попався на крадіжці з автомобіля

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    <span lang="UK">Затриманий &ndash; 33-річний киянин, який вже мав проблеми із законом<br /></span> - Раніше судимий киянин попався на крадіжці з автомобіля
    Затриманий – 33-річний киянин, який вже мав проблеми із законом

    Зловмисник пошкодив замок дверей транспортного засобу, звідки викрав перфоратор

    Під час відпрацювання території Подільського району оперативники помітили чоловіка, який поводив себе підозріло, задивляючись у припарковані автомобілі, тому вирішили прослідкувати за ним.

    У цей час зловмисник за допомогою ножиць пошкодив замок дверей транспортного засобу та проник до салону, звідки викрав перфоратор. Втекти правопорушнику завадили оперативники, які затримали його відразу після скоєння злочину. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

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    Раніше судимий киянин попався на крадіжці з автомобіля
    Раніше судимий киянин попався на крадіжці з автомобіля
    Раніше судимий киянин попався на крадіжці з автомобіля

    За даним фактом слідчим відділом Подільського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.

    Зловмиснику оголошено повідомлення про підозру у вчиненні злочину та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За скоєне чоловіку загрожує до п’яти років позбавлення волі.

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