Речник Зеленського розповів, чому Кличка запросили на засідання РНБО

На Банковій кажуть, що Кличка запросили на засідання через «розвал архітектурної спадщини Києва»

Прессекретар президента Зеленського Сергій Никифоров розповів, чому голову КМДА і мера Києва Віталія Кличка запросили сьогодні на засідання РНБО. Про це Никифоров повідомив під час брифінгу після засідання Ради нацбезпеки та оборони.

За його словами, Кличка запросили на засідання через «розвал архітектурної спадщини Києва».

«У нас архітектурна спадщина Києва розчиняється на очах. Деякі пам'ятки архітектури кияни встигають відбити, деякі ні», - назвав Никифоров причини виклику Кличка на засідання РНБО.

Своєю чергою секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що вони не в курсі, чому Кличко не прийшов на засідання. І також наголосив на тому, що у Києві останнім часом побільшало архітектурних скандалів.

Нагадаємо, сьогодні вдень Кличко повідомив, що його запросили на РНБО за дві години до початку засідання. Втім, він не зміг приїхати і повідомив про це публічно. У ці години Кличко перевіряв міст, до будівництва якого є претензії у правоохоронців (фото, відео).

Спікер парламенту Дмитро Разумков повідомив, що у порядку денному засідання Ради національної безпеки та оборони України, яке відбудеться 20 серпня, попередньо немає питання про усунення голови Київської міської державної адміністрації Віталія Кличка.

За даними ЗМІ, правоохоронці отримали вказівку вручити підозру Кличку, щоб усунити його з посади голови Київської міської держадміністрації. Також ЗМІ напередодні повідомили, що влада розглядає на цю посаду кандидатуру міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова. Очільник Мінрегіону спростував чутки про своє призначення головою КМДА.

Екснардеп та колишній голова Луганської та Закарпатської обладміністрацій, генерал-лейтенант поліції та юрист Геннадій Москаль вважає, що намір позбавити Кличка повноважень голови КМДА коштуватиме Зеленському восьми років позбавлення волі.

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