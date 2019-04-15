Рецидивіст, який жорстоко вбив дівчину в Києві, сяде на 11 років



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Чоловік наніс дівчині численні удари ножем в шию, груди та живіт

У Києві до 11 років позбавлення волі засуджено неодноразово судимого чоловіка за вчинення ним умисного вбивства дівчини. Про це повідомляє прес-служба столичної прокуратури.

Вказаний злочин 28-річний киянин вчинив у березні 2016 року відразу після звільнення з місць позбавлення волі.

«Так, перебуваючи в орендованій квартирі за місцем проживання потерпілої, будучи в стані наркотичного сп'яніння, під час раптово виниклого конфлікту на побутовому ґрунті наніс їй численні удари ножем в шию, груди та живіт. Від отриманих травм дівчина померла на місці», - розповіли в прокуратурі.

Колегія суддів Шевченківського районного суду міста Києва, взявши до уваги доводи прокурора, а також докази, зібрані у ході досудового слідства, визнала обвинуваченого винним у скоєнні цього злочину та призначила зловмиснику покарання у вигляді 11 років позбавлення волі.

Нагадаємо, 14 квітня опівночі в місті Фастів на Київщині було виявлено тіло чоловіка з вогнепальним пораненням. Загиблим виявився 42-річний місцевий житель, голова одного з фермерських господарств.