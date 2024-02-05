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Реконструкція розв’язки на Шулявці: прокуратура подала позов проти забудовника

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Реконструкція розв’язки на Шулявці: прокуратура подала позов проти забудовника
Реконструювати Шулявський шляхопровід вирішили після аварії в лютому 2017 року, коли частина мосту впала на припарковані автомобілі
фото: пресслужба Київської міської прокуратури

Встановлено, що компанія-переможець зазначених торгів та ще одне приватне товариство змовились, внаслідок чого спотворили результати торгів

Київська міська прокуратура під час виконання представницьких повноважень встановила порушення інтересів держави у бюджетній сфері. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Встановлено, що КП Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва через систему Prozorro провела торги із закупівлі робіт з реконструкції розв’язки на перетині проспекту Перемоги з вул. Гетьмана у Солом’янському та Шевченківському районах м. Києва (реконструкція Шулявського шляхопроводу).

В результаті цих торгів переможцем було визнано приватне товариство, з яким Дирекція уклала договір на 598,5 млн грн. Пізніше, шляхом укладення додаткових угод, строк виконання робіт було продовжено, і ціна робіт зросла у майже 2 рази. На початок 2024 року це приватне товариство вже отримало понад 1,1 млрд грн за виконані роботи.

Разом з цим встановлено, що компанія-переможець зазначених торгів та ще одне приватне товариство змовились, внаслідок чого спотворили результати торгів.

У зв’язку з цим Київська міська прокуратура звернулась до Господарського суду Києва з відповідним позовом та просить визнати недійсним:

  • рішення тендерного комітету;
  • договору генерального підряду.

Нагадаємо, Київська міська держадміністрація збільшила загальну вартість робіт із будівництва Шулявського шляхопроводу з 1,05 млрд грн до 1,998 млрд грн.

Станом на березень 2020 року на будівництво шляхопроводу витратили 624,8 млн грн із загальних 1,998 млрд грн.

Нагадаємо, реконструювати Шулявський шляхопровід вирішили після аварії в лютому 2017 року, коли частина мосту впала на припарковані автомобілі. Початкова вартість робіт оцінювалася у 830,12 млн грн.

Роботи з демонтажу старого мосту почалися в березні 2019 року.

28 грудня 2019 року мер міста Віталій Кличко відкрив технологічний проїзд Шулявським шляхопроводом. Він першим проїхався мостом на квадроциклі.

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Теги: прокуратура Віталій Кличко будівництво реконструкція ProZorro

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