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На кордоні з Угорщиною відкриють новий контрольно-пропускний пункт

Христина Петренко
glavcom.ua
На кордоні з Угорщиною відкриють новий контрольно-пропускний пункт
Відкриття нового пункту пропуску зможе полегшити роботу на тих КПП, які є зараз
фото ілюстративне

Також Україна та Угорщина домовились про будівництво нового мосту через Тису

На кордоні Угорщини та України буде відкрито новий прикордонний перехід. Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто на пресконференції, пише «Слово і діло».

«Це майже вже досягнуто. Ми відкриємо новий прикордонний перехід на кордоні Угорщини та України. А це означає, що ми зможемо полегшити роботу на тих КПП, які є зараз», – сказав Сійярто.

Крім того, за його словами, сторони домовилися про розширення автомобільних та залізничних переїздів у Берегшурані та Захоні, а також про спільну мету будівництва нового мосту через Тису.

Нагадаємо, сьогодні, 29 січня, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто прибув у Закарпатську область України, де зустрівся з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою та керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком. Метою візиту є покращення співпраці між Угорщиною та Україною.

Переговори з Сійярто тривали понад шість годин. Глава МЗС України на пресконференції за підсумками переговорів заявив, що вони були «відвертими, щирими та конструктивними». Кулеба позитивно відзначив рішення Угорщини «піти на компроміс» на засіданні Європейської ради в грудні 2023 року, коли йшлося про відкриття початку перемовин про вступ України до ЄС.

Раніше повідомлялось, що Угорщина просить Україну повернути права своїй національній меншині на Закарпатті, якими вона користувалася до 2015 року. Угорська сторона сформулювала прохання в 11 пунктах: зокрема, відновлення статусу національної школи, можливості складати атестат зрілості угорською мовою та користуватися угорською у сфері суспільного життя.

До слова, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Угорщина не надавала та не буде надавати Україні озброєння.

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Теги: КПП Сійярто Україна Угорщина будівництво

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