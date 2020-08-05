Ремонт проспекту Бандери у розпалі: дорожники показали, як просуваються роботи (фото)



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Дорожники оновлюють основу дороги Фото: Департамент транспортної інфраструктури

Проспект Степана Бандери не ремонтували з 1978 року

Триває капітальний ремонт проспекту Степана Бандери у Києві. Дорожники оновлюють основу дороги – піщано-щебеневу подушку і готують її до асфальтування. Про це повідомив директор Департаменту транспортної інфраструктури Валентин Осипов.

На об’єкті вже влаштували нижній та середній шар асфальтобетону на ділянці від шляхопроводу Героїв Сталінграда до виїзду на проспект Степана Бандери, а також верхній шар щебенево-мастикового асфальтобетону на ділянці від Північного мосту до виїзду з Героїв Сталінграда на проспект Степана Бандери.

Крім того, дорожники виклали ФЕМом тротуари та облаштували 5,5 тис. кв. м велодоріжок. Замінили 155 опор освітлення основного проїзду та влаштували 4,6 тис. метрів погонних бортового каменю.

«Наразі активно тривають масштабні роботи. Влаштовуємо нове дорожнє покриття, перекладаємо дощову каналізацію, встановлюємо опори освітлення, облаштовуємо тротуари і велодоріжки. А для безпеки руху на проїжджій частині встановимо бар’єрне огородження Vario-Guard. До середини вересня на ділянці від вул. Богатирської до Оболонського проспекту роботи мають завершити», – заявив Осипов.

Він наголосив, що проспект Степана Бандери не ремонтували з 1978 року.

«Проспектом Степана Бандери щоденно користуються тисячі автомобілів та проходять важливі маршрути громадського транспорту і цей об’єкт не ремонтували вже понад 40 років», – зазначив Осипов.

Проспект Степана Бандери об’єднує Оболонський та Подільський райони Києва – Оболонь, Петрівку та Куренівку. Пролягає від вулиць Куренівської й Кирилівської до Північного мосту, становить частину Малої окружної дороги.

Як повідомлялося, наприкінці цього тижня завершиться капітальний ремонт дороги на проспекті Любомира Гузара в Києві.