Ремонт за 200 млн не врятував: шляхопровід на Нивках стоїть на опорах
Капітальний ремонт шляхопроводу на Нивках було зроблено у 2017 році
Шляхопровід біля станції метро «Нивки», який менше ніж десять років тому пройшов капітальну реконструкцію, знову перебуває у критичному стані. Аби конструкція не впала, її підпирають новими капітальними опорами. Про це повідомляє громадська організація «Пасажири Києва», інформує «Главком».
Капітальний ремонт шляхопроводу відбувся у 2017 році. Тоді роботи обійшлися бюджету у 202 млн грн (що за нинішнім курсом та цінами еквівалентно близько 400 млн грн). Проте «оновлена» естакада почала розсипатися майже одразу:
- У 2019 році, лише через два роки після відкриття, на естакаді «посипалися» бетонні балки. Владі довелося проводити косметичний ремонт.
- У 2021 році на балках з'явилися видимі тріщини. КМДА заявила, що приватна компанія, яка ремонтувала шляхопровід, у рамках гарантійних зобов’язань, виконає ремонт балок із дефектами.Було підсилено балки і встановлено додаткові опори, яких з кожним роком стає більше.
- У 2026 році замість легких тимчасових конструкцій на Нивках почали встановлювати величезні капітальні підпірки. Їхня кількість щороку лише зростає, що свідчить про прогресуючу аварійність об'єкта.
За інформацією активістів, підрядником робіт у 2017 році виступила компанія «Онур». Саме до якості їхньої роботи зараз виникає найбільше запитань у громадськості.
«Це та сама компанія, яка зараз проводить реконструкцію вулиці Стеценка. Роботи поганої якості за величезні кошти призвели до того, що стратегічно важливий шляхопровід тепер тримається на підпірках», – наголошують у «Пасажирах Києва».
Нагадаємо, столичний міст імені Євгена Патона, який експлуатується вже 73 роки, перебуває у п'ятому, непрацездатному стані. Про це повідомив генеральний директор «Українського інституту сталевих конструкцій імені В. М. Шимановського» Олександр Шимановський, який проєктував цей міст. Загалом є п'ять станів переправ. У 1985 році міст Патона перевели в третій – працездатний, у 1990-му – у четвертий, обмежено працездатний. З 2018 року, після 65 років експлуатації, споруда перебуває в п'ятому стані – непрацездатному.
