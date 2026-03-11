Головна Київ Новини
Ремонт за 200 млн не врятував: шляхопровід на Нивках стоїть на опорах

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
У 2026 році замість легких тимчасових конструкцій на Нивках почали встановлювати величезні капітальні підпірки
фото: громадська організація «Пасажири Києва»

Капітальний ремонт шляхопроводу на Нивках було зроблено у 2017 році

Шляхопровід біля станції метро «Нивки», який менше ніж десять років тому пройшов капітальну реконструкцію, знову перебуває у критичному стані. Аби конструкція не впала, її підпирають новими капітальними опорами. Про це повідомляє громадська організація «Пасажири Києва», інформує «Главком».

Капітальний ремонт шляхопроводу відбувся у 2017 році. Тоді роботи обійшлися бюджету у 202 млн грн (що за нинішнім курсом та цінами еквівалентно близько 400 млн грн). Проте «оновлена» естакада почала розсипатися майже одразу:

  • У 2019 році, лише через два роки після відкриття, на естакаді «посипалися» бетонні балки. Владі довелося проводити косметичний ремонт.
  • У 2021 році на балках з'явилися видимі тріщини. КМДА заявила, що приватна компанія, яка ремонтувала шляхопровід, у рамках гарантійних зобов’язань, виконає ремонт балок із дефектами.Було підсилено балки і встановлено додаткові опори, яких з кожним роком стає більше.
  • У 2026 році замість легких тимчасових конструкцій на Нивках почали встановлювати величезні капітальні підпірки. Їхня кількість щороку лише зростає, що свідчить про прогресуючу аварійність об'єкта.
На Нивках будівельники рятують шляхопровід величезними підпірками
На Нивках будівельники рятують шляхопровід величезними підпірками
фото: громадська організація «Пасажири Києва»
У 2026 році на шляхопроводі змонтовано великі капітальні підпірки замість легких тимчасових
У 2026 році на шляхопроводі змонтовано великі капітальні підпірки замість легких тимчасових
фото: громадська організація «Пасажири Києва»

За інформацією активістів, підрядником робіт у 2017 році виступила компанія «Онур». Саме до якості їхньої роботи зараз виникає найбільше запитань у громадськості.

Капітальні підпірки на шляхопроводі на Нивках
Капітальні підпірки на шляхопроводі на Нивках
фото: громадська організація «Пасажири Києва»

«Це та сама компанія, яка зараз проводить реконструкцію вулиці Стеценка. Роботи поганої якості за величезні кошти призвели до того, що стратегічно важливий шляхопровід тепер тримається на підпірках», – наголошують у «Пасажирах Києва». 

Нагадаємо, столичний міст імені Євгена Патона, який експлуатується вже 73 роки, перебуває у п'ятому, непрацездатному стані. Про це повідомив генеральний директор «Українського інституту сталевих конструкцій імені В. М. Шимановського» Олександр Шимановський, який проєктував цей міст. Загалом є п'ять станів переправ. У 1985 році міст Патона перевели в третій – працездатний, у 1990-му – у четвертий, обмежено працездатний. З 2018 року, після 65 років експлуатації, споруда перебуває в п'ятому стані – непрацездатному.

Теги: Київ міст

