На станції метро «Теремки» обвалилась стеля (відео)

У Києві на станції метро «Теремки» біля входу обвалився фрагмент стелі. Про це стало відомо з місцевих пабліків, пише «Главком».

За попередньою інформацією, минулося без постраждалих. Обставини події наразі уточнюються.

Пресслужба Київського метрополітену поки не коментувала подію.



До слова, 7 січня у Києві розпочався плановий почерговий капітальний ремонт ескалаторів на пересадковому вузлі між станціями метро «Палац спорту» – «Площа українських Героїв».