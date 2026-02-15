На станції метро «Теремки» обвалилась стеля (відео)
У Києві на станції метро «Теремки» біля входу обвалився фрагмент стелі. Про це стало відомо з місцевих пабліків, пише «Главком».
За попередньою інформацією, минулося без постраждалих. Обставини події наразі уточнюються.
Пресслужба Київського метрополітену поки не коментувала подію.
До слова, 7 січня у Києві розпочався плановий почерговий капітальний ремонт ескалаторів на пересадковому вузлі між станціями метро «Палац спорту» – «Площа українських Героїв».
