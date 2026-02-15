Головна Київ Новини
На станції метро «Теремки» обвалилась стеля (відео)

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
На станції метро «Теремки» обвалилась стеля (відео)
За попередньою інформацією, минулося без постраждалих
Пресслужба Київського метрополітену поки не коментувала подію

У Києві на станції метро «Теремки» біля входу обвалився фрагмент стелі. Про це стало відомо з місцевих пабліків, пише «Главком».

За попередньою інформацією, минулося без постраждалих. Обставини події наразі уточнюються.

Пресслужба Київського метрополітену поки не коментувала подію. 
 
 До слова, 7 січня у Києві розпочався плановий почерговий капітальний ремонт ескалаторів на пересадковому вузлі між станціями метро «Палац спорту» – «Площа українських Героїв». 

