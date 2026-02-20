Головна Київ Новини
Директор столичного інтернату отримав підозру за закупівлю м’яса в обхід процедури

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Директору психоневрологічного інтернату загрожує до трьох років позбавлення волі
фото: Національна поліція України/Facebook

Унаслідок укладення та виконання договору дії чоловіка завдали збитків бюджету територіальної громади Києва на суму понад 300 тис. грн

У Києві директору психоневрологічного інтернату повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем. Посадовець закупив м’ясо для пацієнтів за завищеними цінами, чим завдав бюджету громади збитків на понад 300 тис. грн. Про це інформує «Главком» із посиланням на преслужбу столичної поліції.  

Правоохоронці встановили, що директор психоневрологічного інтернату, будучи відповідальним за організацію закупівель продуктів харчування для закладу, уклав договір на постачання охолодженої свинини з приватним підприємством без використання обов’язкової процедури закупівлі через електронний каталог, передбаченої законодавством у період воєнного стану.

За даними слідства, між сторонами було укладено договір на поставку м’яса на суму близько 1,2 млн грн. Втім, слідчі з’ясували, що посадовець придбав продукцію за завищеною ціною. Унаслідок укладення та виконання договору дії чоловіка завдали збитків бюджету територіальної громади Києва на суму понад 300 тис. грн.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру за ч. 1 ст. 364 Кримінального кодексу України – зловживання службовим становищем, що спричинило істотну шкоду державним інтересам. Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що поліція Києва завершила досудове розслідування щодо керівника одного з департаментів КМДА, через недбалість якого місто суттєво переплатило за генератори під час блекаутів. Слідство встановило, що у 2023 році 53-річний посадовець уклав договір із приватною компанією на закупівлю дизельних генераторів для пунктів обігріву. Проте чиновник не провів моніторинг ринкових цін, через що обладнання придбали за значно завищеною вартістю.  

Теги: держзакупівлі харчування підозра поліція Київ

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
