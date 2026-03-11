Ціни на гречку у Києві зросли: огляд із супермаркетів

Через скорочення посівних площ популярна крупа додала в ціні, а виробники відмовляються від кілограмового фасування

Гречана крупа у столичних супермаркетах продовжує дорожчати. Кореспондент «Главкома» проаналізував цінники у популярних торгових мережах та з’ясував, що вартість одного кілограма продукту впевнено наближається до позначки у 70 грн, а фасування по 1 кг стає дефіцитним.

Ціни в мережі Varus

У мережі Varus спостерігається цікава тенденція: класичних упаковок вагою 1 кг на полицях майже немає. Більшість виробників перейшли на фасування по 400, 800 або 900 грамів.

Бюджетний та середній сегмент (фасування 800-1000 г):

Крупа Varto (ядриця швидкорозварювана, 1 кг) – 71.90 грн (за акцією – 47.00 грн).

Крупа «Ситий Пан» (ядриця, 1 кг) – 69.90 грн.

Крупа «Козацький Стандарт» (900 г) – 65.90 грн (за акцією – 47.90 грн).

Крупа «Вигода» (ядриця, 900 г) – 47.60 грн.

Крупа «Вигода» (проділ, 900 г) – 42.90 грн.

Крупа «Хуторок» (ядриця, 0,8 кг) – 52.90 грн.

Крупа Art Foods (ядриця, 0,8 кг) – 67.90 грн.

Крупа «Сквирянка» (ядриця, 0,8 кг) – 71.00 грн.

Фасування в пакетах та малі упаковки (400-450 г):

Крупа Art Foods (4х100 г) – 51.90 грн.

Крупа «Хуторок Панський» (ядриця в пакетиках, 4х100 г) – 46.90 грн.

Крупа «Хуторок Панський» (непропарена, 450 г) – 42.90 грн.

Крупа «Сто пудів» (400 г) – 38.90 грн.

Крупа Varto (ядриця в пакетах, 400 г) – 33.90 грн.

Преміум та спеціальні пропозиції:

Крупа «Сквирянка» (органічна, 800 г) – 98.90 грн.

Крупа «Сквирянка» (безглютенова, 800 г) – 82.10 грн.

Гречка «Екород» (зелена органічна, 400 г) – 69.90 грн.

Крупа «Екород» (пропарена органічна, 400 г) – 65.90 грн.

Ціни на гречку у мережі супермаркетів «Варус» скриншот з сайту varus.uа

Ціни в мережі «АТБ»

Тут вибір фасувань дещо інший, а ціни на власні марки залишаються відносно стабільними, хоча преміальні позиції вже перетнули позначку в 70 грн.

Крупа «Розумний вибір» (ядриця, 1 кг) – 49.90 грн.

Крупа Attuale (ядриця смажена, 1 кг) – 77.70 грн (за акцією – 66.90 грн).

Крупа «Своя лінія» (ядриця непропарена, 0,9 кг) – 65.90 грн.

Крупа «Своя лінія» (ядриця відбірна в пакетах, 4х125 г / 0,5 кг) – 45.90 грн.

Ціни у мережі супермаркетів АТБ скриншот з сайту atbmarket.com

Ціни у мережі «Фора»

У цій мережі представлено широкий вибір гречки від бюджетних варіантів до преміального органічного сегмента.

Класичне фасування та бюджетні пропозиції:

Крупа Favore (ядриця швидкозварювана, 1 кг) – 71.50 грн.

Крупа «Зірковий вибір» (ядриця, 1 кг) – 47.90 грн.

Крупа «Рідні традиції» (ядриця, 1 кг) – 64.90 грн (акційна ціна – 46.90 грн).

Спеціалізована та органічна продукція (800 г):

Крупа «Сквирянка» Organik (непропарена, 800 г) – 124.00 грн.

Крупа Galeks Agro (ядриця швидкорозварювана, 800 г) – 86.40 грн (акційна – 66.90 грн).

Крупа «Сквирянка» (без глютену, 800 г) – 77.90 грн.

Мале фасування та пакети (400-500 г):

Крупа Galeks Agro (зелена непропарена, 400 г) – 65.80 грн.

Крупа «Хуторок Панський» (гречана, 400 г) – 54.50 грн.

Крупа «Хуторок Панський» (непропарена, 450 г) – 52.60 грн (акційна – 43.90 грн).

Крупа Favore (в пакетиках, 5х80 г) – 43.50 грн.

Ціни у мережі «Фора» скриншот з сайту fora.ua

Ціни на гречку у мережі «Сільпо»

У «Сільпо» ціновий діапазон досить широкий: від найдешевших позицій власних марок до дорогої органічної продукції.

Бюджетні пропозиції та власні марки (1 кг):

Крупа «Ситий двір» (ядриця) – 36.99 грн та 69.99 грн.

Крупа «Повна Чаша» (швидкорозварювана) – 39.99 грн.

Крупа «Хатинка» (ядриця) – 55.99 грн.

Крупа «Премія» (ядриця) – 71.99 грн.

Органічна продукція (400–800 г):

Крупа «Сквирянка» Organik (непропарена, 800 г) – 134.00 грн.

Крупа Pere (несмажена, 800 г) – 118.00 грн.

Крупа «Сквирянка» Organik (800 г) – 99.00 грн.

Крупа «Сквирянка» (непропарена, 800 г) – 94.99 грн.

Крупа «Сквирянка» (без глютену, 800 г) – 77.99 грн.

Крупа «Екород» (пропарена органічна, 400 г) – 39.19 грн.

Крупа «Премія» (ядриця швидкорозварювана, 400 г) – 28.99 грн (акційна ціна).

Ціни у мережі «Сільпо» скриншот з сайту silpo.ua

Як розповіла науковиця Інституту аграрної економіки Світлана Черемісіна для «Главкома», у 2026 році Україна стикнулася з дефіцитом крупи через різке скорочення посівних площ. Якщо у 2023 році під гречкою було майже 147,9 тис. га, то у 2025 році – лише 58,5 тис. га. Відповідно, впало і виробництво: з 210,7 тис. тонн до 70,8 тис. тонн. При щорічному споживанні в 100-110 тис. тонн, реальний дефіцит врожаю 2025 року становить близько 30-35 тис. тонн. Поки що ситуацію рятують залишки минулих років, але ціни невпинно повзуть вгору.

Економісти прогнозують, що до появи нового врожаю (кінець літа – осінь 2026 року) споживча ціна на гречку може сягнути 55-60 грн за кілограм у середньому по ринку, а преміальні сорти стануть ще дорожчими. Порожніх полиць не очікується, проте ера «дешевої гречки», яка тривала останні два роки, офіційно завершилася.