У Києві викрито мережу кол-центрів, що торгували фейковими документами ЄС (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Для припинення злочинної діяльності кол-центрів було проведено 12 обшуків
фото: Київська міська прокуратура

Гроші за підробні посвідчення клієнти перераховували на банківський рахунок, відкритий в одній з країн Європи, а також на криптогаманці

У столиці правоохоронці зупинили діяльність масштабної мережі кол-центрів, які спеціалізувалися на виготовленні та продажу підроблених документів європейського зразка. За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва про підозру у шахрайстві повідомлено сімом особам. Про це інформує «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Слідчі прокуратури встановили, що затримані жителі Києва займалися набором та навчанням персоналу для кол-центрів. Свої послуги вони пропонували українцям за кордоном, громадянам країн Європи та іноземцям. Зокрема, посвідчення водія, посвідки на тимчасове проживання, а також інші документи країн ЄС.

Як повідомили у прокуратурі, латвійське посвідчення водія клієнтам продавали за 1,5 тис. євро. Усі документи були підробками.

«Гроші за посвідчення клієнти перераховували на банківський рахунок, відкритий в одній з країн Європи, а також на криптогаманці. Дані, отримані з одного з таких гаманців свідчать про те, що на охочих отримати європейські документи підозрювані заробили щонайменше 400 тис. євро», – повідомили у прокуратурі.

У Києві правоохоронці зупинили роботу кол-центрів, які пропонували підроблені документи країн ЄС
фото: Київська міська прокуратура

Сьогодні, 11 березня, для припинення злочинної діяльності кол-центрів було проведено 12 обшуків, затримано сімох осіб, у яких вилучили майже $70 тис. Також вилучено комп’ютерну техніку та мобільні телефони. Затриманим повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна. 

Раніше у  Дніпропетровській області правоохоронці викрили шахрайські кол-центри на понад 1,5 тис. робочих місць. 25 лютого на Дніпропетровщині прокурори провели 27 обшуків. Щодня кожен із працівників кол-центрів здійснював близько 100 дзвінків потенційним жертвам, використовуючи методи психологічного тиску», – каже він.

Теги: Київ кримінал прокуратура гроші документи шахрайство

