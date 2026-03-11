Суд відправив за ґрати киянку, яка з кумою створювала порно за участі своїх доньок

Прокурор у суді довів, що матір двох дівчат, яким на той момент було вісім та 10 років, знімала вдома порнографічні фото та відео

У Києві матір двох малолітніх дівчат отримала тюремний термін. Суд визнав жінку винною у створенні дитячої порнографії за участі доньок. Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури, інформує «Главком».

Прокурор у суді довів, що матір двох дівчат, яким на той момент було вісім та 10 років, знімала вдома порнографічні фото та відео. Надалі розповсюджувала їх через мережу Інтернет задля заробітку. Згодом їй почала допомагати неповнолітня кума.

Суд визнав двох жінок винними у виготовленні та розповсюдженні дитячої порнографії, а також у примушуванні малолітніх дітей до участі у створенні протиправного контенту (ч. 4 ст. 301-1 Кримінального кодексу України).

Зазначається, що у суді жінки свою вину визнали. Матері дівчат призначили до 11 років ув'язнення. Інша обвинувачена, яка на той момент була неповнолітньою, отримала п'ять років позбавлення волі. Її звільнили від відбування покарання з випробуванням, з іспитовим терміном – два роки.

Дітей у матері вилучили, їх вихованням займаються батьки дівчаток.

Раніше повідомлялося, що у Києві судитимуть 57-річного чоловіка за обвинуваченням у виготовленні дитячої порнографії та сексуальному насильстві над трьома сусідськими дівчатами. Одній з дівчат на той момент було лише вісім років, іншим двом – по 12 років. Слідство зʼясувало, що чоловік, який працював інкасатором, запрошував сусідських дітей до себе у квартиру у Деснянському районі. Дівчата довіряли знайомому дорослому та через свій вік до кінця не розуміли його дій.

Також правоохоронці викрили 48-річного мешканця Борисполя, який у соціальних мережах налагодив контакт із малолітніми, змушував їх до участі у створенні порнографічних матеріалів та розповсюджував ці файли в інтернеті.