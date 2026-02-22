Віталій Кличко повідомив про наслідки атаки на Київ

Уламки виявили на відкритій території та в дворі одного з будинків

У Києві уламки впали у чотирьох районах міста

Київ пережив чергову напружену ніч під вогнем балістичних та крилатих ракет. Завдяки роботі сил ППО серйозних руйнувань вдалося уникнути, проте уламки збитих повітряних цілей впали у кількох районах міста, пошкодивши житлові будинки та автомобілі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на мера Києва Віталія Кличка.

За його словами, у Дніпровському районі ситуація була найбільш загрозливою. Уламок ракети впав у безпосередній близькості до підстанції швидкої медичної допомоги. На щастя, обійшлося без пожежі та руйнувань самої будівлі, потерпілих серед медиків та пацієнтів немає.

«За іншою адресою у дворі житлового будинку уламок пошкодив автомобіль. Також уламки виявили на відкритій території та в дворі одного з будинків. Та в парковій зоні навпроти однієї з багатоповерхівок. У Святошинському районі вибуховою хвилею вибило вікна в кількох житлових будинках. Потерпілих немає. Також вибило вікна в офісному приміщенні», – зазначив Кличко.

У Деснянському районі відбулось падіння уламків ракети на відкритій території. У Подільському районі уламки впали на відкритій території, без пожежі.

Нагадаємо, у ніч на 22 лютого Росія здійснює чергову ракетну атаку на українську столицю. Повітряна тривога в місті була оголошена о 03:56, після чого Повітряні сили ЗСУ зафіксували пуски ракет у бік Києва.

О 04:00 у місті пролунала серія потужних вибухів. Київська міська військова адміністрація (КМВА) закликала мешканців негайно пройти до укриттів.

Як відомо, масована нічна атака на столицю та область 22 лютого 2026 року призвела до пошкоджень житлових будинків у кількох районах. В одному з приміських населених пунктів під удар потрапив будинок народного депутата Дмитра Разумкова, який став свідком руйнування сусідньої оселі та особисто долучився до порятунку людей.

За словами народного депутата, вибух стався внаслідок падіння ракети або її уламків після збиття засобами ППО. Будинок самого Разумкова, який розташований на сусідній вулиці від епіцентру влучання, зазнав значних пошкоджень.