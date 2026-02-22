Головна Київ Новини
search button user button menu button

Віталій Кличко повідомив про наслідки атаки на Київ

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Віталій Кличко повідомив про наслідки атаки на Київ
Уламки виявили на відкритій території та в дворі одного з будинків
фото: ДСНС Київщини

У Києві уламки впали у чотирьох районах міста

Київ пережив чергову напружену ніч під вогнем балістичних та крилатих ракет. Завдяки роботі сил ППО серйозних руйнувань вдалося уникнути, проте уламки збитих повітряних цілей впали у кількох районах міста, пошкодивши житлові будинки та автомобілі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на мера Києва Віталія Кличка.

За його словами, у Дніпровському районі ситуація була найбільш загрозливою. Уламок ракети впав у безпосередній близькості до підстанції швидкої медичної допомоги. На щастя, обійшлося без пожежі та руйнувань самої будівлі, потерпілих серед медиків та пацієнтів немає.

«За іншою адресою у дворі житлового будинку уламок пошкодив автомобіль. Також  уламки виявили на відкритій території та в дворі одного з будинків. Та в парковій зоні навпроти однієї з багатоповерхівок. У Святошинському районі вибуховою хвилею  вибило вікна в кількох житлових будинках. Потерпілих  немає. Також вибило вікна в офісному приміщенні», – зазначив Кличко.

У Деснянському районі відбулось падіння уламків ракети на відкритій території. У Подільському районі уламки впали на відкритій території, без пожежі.

Нагадаємо, у ніч на 22 лютого Росія здійснює чергову ракетну атаку на українську столицю. Повітряна тривога в місті була оголошена о 03:56, після чого Повітряні сили ЗСУ зафіксували пуски ракет у бік Києва.

О 04:00 у місті пролунала серія потужних вибухів. Київська міська військова адміністрація (КМВА) закликала мешканців негайно пройти до укриттів.

Як відомо, масована нічна атака на столицю та область 22 лютого 2026 року призвела до пошкоджень житлових будинків у кількох районах. В одному з приміських населених пунктів під удар потрапив будинок народного депутата Дмитра Разумкова, який став свідком руйнування сусідньої оселі та особисто долучився до порятунку людей.

За словами народного депутата, вибух стався внаслідок падіння ракети або її уламків після збиття засобами ППО. Будинок самого Разумкова, який розташований на сусідній вулиці від епіцентру влучання, зазнав значних пошкоджень.

Читайте також:

Теги: Київ Віталій Кличко

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Квітковий ажіотаж у Києві: скільки коштує символ кохання у 2026 році
Квітковий ажіотаж у Києві: скільки коштує символ кохання у 2026 році
14 лютого, 14:57
Поліція затримала 16 учасників злочинної групи, зокрема й організатора. Усім їм повідомлено про підозру
Кокаїн для шоу-бізнесу? У Києві викрито наркомережу з оборотом 17 млн грн на місяць
13 лютого, 15:54
Масштабний прорив труб у столичному ЖК «Корона», січень 2026 року
Як киянам отримати 40 тис. грн допомоги після затоплення квартири: рішення Київради
10 лютого, 15:47
Вогнеборці ліквідували пожежу на складі Roshen
Пожежу на складі Roshen ліквідовано. Відео з місця події
7 лютого, 11:42
Станом на ранок 30 січня 378 багатоповерхівок Києва залишаються без тепла
Платіжки за січень будуть іншими. Зеленський дав доручення щодо киян, які залишилися без тепла
30 сiчня, 12:01
Намети обігріву облаштовано у дворі багатоповерхових будинків у Києві
У Києві скоротилася кількість будинків без опалення
28 сiчня, 20:12
Після комунальної аварії на вікнах кількох поверхів будинку намерз лід
Масштабний прорив труб у столичному ЖК «Корона»: вікна висотки вкрилися кригою (фото)
27 сiчня, 15:46
Робота ярмарків припиняється під час повітряної тривоги. Не ігноруйте сигнали небезпеки та прямуйте до найближчого сховища
Де купити свіжі продукти у Києві: графік продуктових ярмарків на 27 січня – 1 лютого
26 сiчня, 11:16
Рятувальники столиці продовжують забезпечувати роботу мобільних пунктів надання допомоги, розгорнутих ДСНС для підтримки мешканців Києва в умовах нестабільного енергопостачання
За ніч тепло отримали 650 будинків Києва: Кличко повідомив, де ситуація найскладніша
23 сiчня, 08:43

Новини

Віталій Кличко повідомив про наслідки атаки на Київ
Віталій Кличко повідомив про наслідки атаки на Київ
Росія атакує Київ ракетами та безпілотниками, зруйновано будинки (оновлюється)
Росія атакує Київ ракетами та безпілотниками, зруйновано будинки (оновлюється)
В Україні оголошено повітряну тривогу
В Україні оголошено повітряну тривогу
Різанина у Києві: під час масової бійки підліток отримав ножове поранення
Різанина у Києві: під час масової бійки підліток отримав ножове поранення
Куди сходити у Києві 23 лютого – 1 березня: дайджест культурних подій
Куди сходити у Києві 23 лютого – 1 березня: дайджест культурних подій
У Києві рятувальники визволили дітей, які заблукали в каналізації на Хрещатику
У Києві рятувальники визволили дітей, які заблукали в каналізації на Хрещатику

Новини

Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
Сьогодні, 08:00
Прощена неділя 2026: традиції, як просити пробачення, молитва та заборони
Сьогодні, 07:30
Масниця 2026: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Сьогодні, 06:55
В Україні невеликий сніг: погода на 22 лютого
Сьогодні, 05:59
В Україні сніг та ожеледь: погода на 21 лютого
Вчора, 05:59
Словаччина затримала українця з розшуку Інтерполу після крадіжки у супермаркеті
20 лютого, 21:25

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua