Деснянський район столиці повернувся до тимчасових графіків відключення світла

Ірина Міллер
Ірина Міллер
Деснянський район столиці повернувся до тимчасових графіків відключення світла
Після обстрілу у ніч на 12 лютого найскладніша ситуація спостерігалася у Деснянському районі
колаж: glavcom.ua

Роботи над відновленням теплопостачання у Києві тривають

Після чергової масованої атаки на столицю енергетикам вдалося стабілізувати ситуацію в енергосистемі. Світло повернули у домівки 100 тисяч київських родин. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу ДТЕК.

Найскладніша ситуація спостерігалася у Деснянському районі, де були запроваджені екстрені відключення. Наразі район повертається до стабілізаційних графіків.

Водночас тривають роботи над відновленням теплопостачання. Після нічного обстрілу без тепла залишилися майже 2600 будинків у чотирьох районах столиці:

  • Деснянському;
  • Дніпровському;
  • Печерському;
  • Солом’янському.

Комунальні служби вже працюють над усуненням пошкоджень, щоб повернути опалення в багатоповерхівки.

Нагадаємо, сьогодні вночі, 12 лютого, Росія атакувала Київ. Станом на ранок наслідки зафіксовані на трьох локаціях у Дніпровському та Дарницькому районах. Відомо, що внаслідок нічної атаки у Києві двоє постраждалих.

У Дарницькому районі уламки російського БпЛА пошкодили фасад багатоповерхівки, в одній з квартир на останньому поверсі вибухотехніки вилучили реактивний двигун безпілотника.  

За словами мера столиці Віталія Кличка, у Києві пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури, в які цілила РФ. Майже 2,5 тис. столичних будинків опинилися без тепла.

До слова, понад 1100 будинків у Києві залишаються без опалення через критичні пошкодження Дарницької ТЕЦ після масованих атак росіян на енергосистему. Поки одні експерти сподіваються на повне відновлення столичної енергосистеми до опалювального сезону 2026-2027 року, а інші прогнозують, що на відновлення ТЕЦ знадобиться два-три роки, власники станції – товариство з обмеженою відповідальністю «Євро-Реконструкція» – дають більш стримані прогнози: про генерацію світла на об'єкті наразі не йдеться, а часткове повернення тепла можливе не раніше ніж за два місяці. «Главком» зібрав думки експертів про імовірні терміни відновлення Дарницької ТЕЦ.

