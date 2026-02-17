Головна Київ Новини
search button user button menu button

Атака на Київ 12 лютого: комунальники відновили опалення в усіх будинках

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Атака на Київ 12 лютого: комунальники відновили опалення в усіх будинках
Понад 1,1 тис. будинків у Дніпровському та Дарницькому районах досі без тепла через руйнування Дарницької ТЕЦ
фото: ДСНС (ілюстративне)

Загалом внаслідок ворожого удару без тепла залишилося 2,6 тис. багатоповерхівок

У 2,6 тис. будинків, які залишалися без тепла внаслідок атаки ворога на інфраструктуру столиці 12 лютого, відновлено подачу теплопостачання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міського голову Києва Віталія Кличка.

Зазначається, що комунальники продовжують працювати в інших будинках, де виникають аварії, й лагодять у них системи теплопостачання.

Водночас ще у понад 1,1 тис. будинків у Дніпровському та Дарницькому районах залишаються без тепла після попередніх обстрілів. У них подати теплоносій наразі неможливо через критичні пошкодження Дарницької ТЕЦ.

Нагадаємо, Дарницька ТЕЦ у Києві, яка зазнала серйозних руйнувань внаслідок атаки 3 лютого 2026 року, розпочала етап капітального відновлення. Наразі на підприємстві триває розчищення завалів та оцінка пошкоджених конструкцій.

До слова, до столиці надійшла перша партія гуманітарної допомоги від Словаччини: 16 генераторів різної потужності та дві потужні зарядні станції. За словами Кличка, загальна вартість переданого обладнання становить 166 тис. євро. Серед отриманого – три найпотужніші установки (на 225 кВт, 100 кВт та 63 кВт), які міська влада передасть школам у різних районах Києва для забезпечення безперебійного навчання.

Як повідомлялося, держава посилить контроль за відключеннями світла. Глава Міненерго Денис Шмигаль наголосив, що дав доручення Держенергонагляду здійснити відповідні перевірки, аби забезпечити рівні умови для всіх споживачів.

Читайте також:

Теги: Київ Віталій Кличко опалення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Прокуратура перевіряє, чи отримали одноразову допомогу випускники навчальних закладів в інші роки
Невиплата допомоги дітям-сиротам: підозру отримав керівник управління освіти Подільської РДА
10 лютого, 09:07
Дарницька ТЕЦ постачала тепло у понад тисячу багатоповерхових будинків
Кличко повідомив, скільки часу займе відновлення Дарницької ТЕЦ
5 лютого, 17:20
Бригада екстреної медичної допомоги протягом двох годин проводила реанімаційні заходи, однак врятувати дитину не вдалося
Смерть дитини у кріслі стоматолога: лікарка столичної клініки постане перед судом
4 лютого, 15:57
Фахівці продовжують ліквідовувати наслідки масованих атак РФ на Київ
Лівий берег столиці повернувся до тимчасових графіків відключення світла
4 лютого, 11:51
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала понад сім годин
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала понад сім годин
3 лютого, 07:48
У низці областей 24 січня 2026 року запроваджено екстрені відключення світла
У низці областей 24 січня 2026 року запроваджено екстрені відключення світла
31 сiчня, 12:15
«Квитки розкуповують за 17 секунд». Євген Нищук про те, чому війна зробила театр важливим
«Квитки розкуповують за 17 секунд». Євген Нищук про те, чому війна зробила театр важливим інтерв'ю
23 сiчня, 10:00
Собаки гріються у приміщенні магазину «Аврора»
Київрада пропонує дозволити магазинам та кафе пускати тварин
23 сiчня, 08:25
Жінка вимагала та отримала від приватного підприємця гроші за пришвидшення видачі результатів експертизи щодо відповідності дезінфектора встановленим нормам
Експертиза за 250 тис. грн: завідувачка лабораторії в Києві постане перед судом
20 сiчня, 14:16

Новини

Злісне невиконання батьківських обов’язків: оголошено підозру матері 17-річної дівчини
Злісне невиконання батьківських обов’язків: оголошено підозру матері 17-річної дівчини
Атака на Київ 12 лютого: комунальники відновили опалення в усіх будинках
Атака на Київ 12 лютого: комунальники відновили опалення в усіх будинках
Посадовцю КМДА оголошено обвинувачення через закупівлю генераторів із націнкою
Посадовцю КМДА оголошено обвинувачення через закупівлю генераторів із націнкою
У Києві викрито схему постачання неякісних грілок для прикордонників: деталі справи
У Києві викрито схему постачання неякісних грілок для прикордонників: деталі справи
У центрі Києва через генератор загорівся салон краси
У центрі Києва через генератор загорівся салон краси
Масові травмування киян через ожеледицю: дев'ять посадовців столиці отримали підозри
Масові травмування киян через ожеледицю: дев'ять посадовців столиці отримали підозри

Новини

Атака на Одесу та Дніпро, вибухи в Росії: головне за ніч
Сьогодні, 05:55
Іран розпочав масштабні навчання в Ормузькій протоці
Вчора, 22:11
Нафтова пастка Кремля: у Росії закінчуються сховища для нерозпроданої сировини
Вчора, 21:49
Апеляція відхилена: Суд у Києві залишив у СІЗО білоруську журналістку Інну Кардаш
Вчора, 20:04
Негода накрила центр України: підтоплення фіксують у кількох областях
Вчора, 18:58
Керівники штабів оборони Німеччини та Британії вимагають негайно озброїти Європу
Вчора, 18:26

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua