Атака на Київ 12 лютого: комунальники відновили опалення в усіх будинках

Понад 1,1 тис. будинків у Дніпровському та Дарницькому районах досі без тепла через руйнування Дарницької ТЕЦ

Загалом внаслідок ворожого удару без тепла залишилося 2,6 тис. багатоповерхівок

У 2,6 тис. будинків, які залишалися без тепла внаслідок атаки ворога на інфраструктуру столиці 12 лютого, відновлено подачу теплопостачання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міського голову Києва Віталія Кличка.

Зазначається, що комунальники продовжують працювати в інших будинках, де виникають аварії, й лагодять у них системи теплопостачання.

Водночас ще у понад 1,1 тис. будинків у Дніпровському та Дарницькому районах залишаються без тепла після попередніх обстрілів. У них подати теплоносій наразі неможливо через критичні пошкодження Дарницької ТЕЦ.

Нагадаємо, Дарницька ТЕЦ у Києві, яка зазнала серйозних руйнувань внаслідок атаки 3 лютого 2026 року, розпочала етап капітального відновлення. Наразі на підприємстві триває розчищення завалів та оцінка пошкоджених конструкцій.

До слова, до столиці надійшла перша партія гуманітарної допомоги від Словаччини: 16 генераторів різної потужності та дві потужні зарядні станції. За словами Кличка, загальна вартість переданого обладнання становить 166 тис. євро. Серед отриманого – три найпотужніші установки (на 225 кВт, 100 кВт та 63 кВт), які міська влада передасть школам у різних районах Києва для забезпечення безперебійного навчання.

Як повідомлялося, держава посилить контроль за відключеннями світла. Глава Міненерго Денис Шмигаль наголосив, що дав доручення Держенергонагляду здійснити відповідні перевірки, аби забезпечити рівні умови для всіх споживачів.