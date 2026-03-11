Міст Патона вичерпав ресурс: проєктувальник оцінив загрозу обвалу

З 2018 року залишковий ресурс мосту Патона дорівнює нулю

Столичний міст імені Євгена Патона, який експлуатується вже 73 роки, перебуває у п'ятому, непрацездатному стані. Про це повідомив «Економічній правді» генеральний директор «Українського інституту сталевих конструкцій імені В. М. Шимановського» Олександр Шимановський, який проєктував цей міст, інформує «Главком».

Загалом є п'ять станів переправ. У 1985 році міст Патона перевели в третій – працездатний, у 1990-му – у четвертий, обмежено працездатний. З 2018 року, після 65 років експлуатації, споруда перебуває в п'ятому стані – непрацездатному.

Наслідки корозії всіх металевих конструкцій мосту Патона фото: Національна академія наук України

За словами гендиректора інституту, з 2018 року залишковий ресурс мосту Патона дорівнює нулю, що не означає миттєвий обвал всієї конструкції у воду, але свідчить про те, що серйозна аварія чи руйнація окремих частин може статися у будь-який момент.

Наслідки корозії всіх металевих конструкцій мосту Патона фото: Національна академія наук України

Шимановський наголошує, що гарантувати безпеку об'єкта, який вичерпав свій ресурс, неможливо, а кожен день зволікання лише наближає фатальні наслідки.

Попри те, що споруда розрахована на 100 років, через постійне ігнорування термінів капітальних ремонтів та колосальне перевантаження (130 тисяч авто на добу замість проєктних 10 тисяч), конструкції стрімко деградують. Метал поперечних балок на окремих ділянках роз’їла корозія, а залізобетонна плита проїжджої частини періодично просідає.

Стан нижньої частини залізобетонної плити мосту Патона фото: Національна академія наук України

Попри критичний стан переправи, Шимановський називає сценарій лавиноподібного руйнування мосту, за якого автівки можуть опинитися у Дніпрі, неймовірним.

«Міст не може зруйнуватися до такого ступеня. Лавиноподібного руйнування на цьому об'єкті не станеться. Може трапитися щось часткове, як це вже спостерігалося у 2018–2019 роках», – пояснює гендиректор інституту.

Для порівняння фахівець навів приклад вибуху на незаконно побудованому Кримському мосту, що призвів до падіння прогону. За словами Шимановського, у Києві самовільне падіння конструкцій у воду виключене.

Ситуація з реставрацією мосту роками залишається у стані «процедурних питань». За весь час було проведено три тендери, але жоден не відбувся – Антимонопольний комітет щоразу скасовував результати торгів. Останній тендер оголосили у 2021 році, але його скасували у зв'язку з оголошенням воєнного стану. Наразі рішення про реставрацію не ухвалили.

На початку 2022 року міст було передано з балансу комунального підприємства до Міністерства інфраструктури. Відомство планувало профінансувати ремонт об'єкта в межах програми «Велике будівництво». Після реставрації переправу мали повернути київській громаді. Проте на заваді стали війна і згортання програми. До 2025 року міст перебував на балансі державного Агентства відновлення, а згодом його повернули в комунальну власність.

Нагадаємо, раніше перший віцепрезидент НАН України, академік Вячеслав Богданов, заявив. що технічний стан мосту імені Є.О. Патона у Києві досяг критичної позначки, а його подальше використання без термінового ремонту загрожує катастрофічними наслідками. Богданов підкреслив, що міст Патона, якому вже 72 роки, перебуває в аварійному стані ще з 2017 року. Торішнє планове обстеження Інституту сталевих конструкцій імені В.М. Шимановського зафіксувало нові загрозливі факти: значні дефекти та пошкодження вже істотно впливають на надійність усієї споруди.

5 березня 2026 року у Департаменті транспортної інфраструктури КМДА повідомили, що попри поважний вік споруди, міст імені Є. О. Патона визнано придатним для подальшої експлуатації. Такого висновку дійшли фахівці Українського інституту сталевих конструкцій імені В. М. Шимановського та КП «Київавтошляхміст» за результатами технічного обстеження.

Раніше член-кореспондент Національної академії наук України, гендиректор Українського інституту сталевих конструкцій імені В.М. Шимановського Олександр Шимановський заявляв, що столичний міст імені Євгена Патона можна врятувати, але до ремонту треба братися невідкладно.